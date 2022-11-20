1000 ليلة.. سائح يقضي 3 أشهر سنويا في مرسى علم طوال 15 عامًا

في لفتة بارزة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، أتم السائح الألماني "هورثت" أكثر من ألف ليلة إقامة بأحد الفنادق في مدنية مرسى علم السياحية.

"هورثت" والذي يلقب بـ"العمدة" جاء إلى مصر منذ 15 عامًا وفُتن بها وبمناظرها الطبيعية الخلابة وآثارها العريقة وهو ما جعله يدوام على زيارتها سنوياً ليقضى فيها فصل الشتاء كاملاً.

وبدأ "هورثت" إقامته السنوية في أحد الفنادق بمدينة مرسى علم المفضلة له نظرًا لما يتمتع به الفندق من خدمات فندقية ممتازة وعمال متعاونين إلى أقصى حد مع جميع النزلاء.

بدوره، أكد أبو الحجاج العماري مدير الفندق أن إقامة هورثت في الفندق لمدة 3 شهور متواصلة وخلال 15 عامًا تدل على مدى حفاوة الضايفة التي يحظى بها مثله مثل باقي النزلاء.

وأضاف العماري " أن "العمدة" يعشق مصر والشعب المصري ونجح أيضا في حجز مكانة خاصة به في قلوب الجميع سواء نزلاء أو عمال أو إداريين في الفندق نظرًا لعلاقاته المتميزة بالجميع.

ونوه العماري إلى أن إدارة الفندق تجهز حفلا خاصا للنزيل للاحتفال بوصول مدة إقامته في الفندق إلى أكثر من 1000 ليلة.

وأشار العماري إلى أن هورثت يحرص على إقامة أنشطة متميزة للعاملين في الفندق من خلال الإشراف على مسابقة كرة قدم بين أقسام المنتجع المختلفة في لافته تدل على انتشار الجو الأسري بين هورثت والعاملين والسياح في الفندق بشكل عام.

واختتم العماري تصريحاته بالتأكيد على أنه في نهاية المسابقة الكروية يتم تصميم كأس باسم "هورثت" من أجل تقديمه للفريق الفائز بالمسابقة، ناهيك عن حرصه الدائم على إرشاد النزلاء إلى أفضل الأماكن السياحية في مدينة مرسى علم مثل مكان السلاحف البحرية والدجنج و"السي كو" أو ما يسمى عجل البحر.

يشار إلى أن واقعة "هورثت" ليست الأول في ، حيث احتفلت إدارة الفندق في وقت سابق بالسائحة الألمانية Dagmar Bick بعد أن بلغ عدد زيارتها للفندق ٥٠ زيارة حتى الآن منذ مجيئها لمرسي علم لأول مرة عام ٢٠١٣.

وعبرت السائحة الألمانية عن سعادتها البالغة بالتكريم الذي أقيم من الفندق مشددة على أن المعاملة الراقية من الفندق أحد لأسباب التي تجعلها تصل كل عام لمشاهدة الشجرة التي عليها لافتة كتبت عليها اسمها وعلم بلادها.