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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام ماجد وصحاب المدرسة.. المطرب أبو يكشف عن سبب تسميته

صدى البلد

حل المطرب أبو ضيفا ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، وتحدث عن سبب تسميته وحياته قبل دخوله مجال الفن والغناء.

 

وكشف "أبو" سبب إطلاق هذا الاسم عليه، قائلا إن الفنان هشام ماجد كان يجلس معه هو وشقيقه في أتوبيس المدرسة منذ الصغر، متابعا: "هشام وأصحابنا في أتوبيس المدرسة أطلقوا علي هذا الأسم".

 

واسترسل:" هشام أطلق علي هذا الأسم ليفرق بيني وبين شقيقي، ومنذ ذلك الوقت والأسم مستمر معي" متابعا:" محدش يعرف اسم أبو العينين وكلهم بيقولوا "أبو".

 

وعن الفنان هشام ماجد، أوضح أنه عمره كاتب ولديه خيال، متابعا:" كان بيكتب كل يوم خميس مجلة اسمها "أخبار البعوض"، كما أنه يهتم بلعب كرة القدم".
 

أبو المطرب ابو مجال الفن الفنان هشام ماجد اخبار التوك شو

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