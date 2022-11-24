تصوير 26 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بمدينة رأس غارب

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، مأمورية تصوير لـ 26 سيدة وفتاة بمقر السجل المدني بمدينة رأس غارب، وذلك بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة.



أدار فعاليات تنظيم مأمورية التصوير شيرلي بدر، وإيناس عبد المعطي، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بمدينة رأس غارب.

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومي للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.