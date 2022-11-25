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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

صدى البلد

خضع الفنان  أحمد سعد إلى إجراء عملية تجميل حقنة البوتكس فى لبنان، فقرر عمل جلسة تجميلية مع الدكتور نادر صعب أخصائي الجراحة التجميلية، وقام بحقن وجهه بحقن بوتكس لكى يظهر أكثر شبابا خلال الفترة القادمة؛ وذلك وفقًا للصور التي نشرها طبيب التجميل.

وفى هذا السياق نعرض لكم اضرار حقن البوتكس و اثارها الجانبية على الوجه..

قالت مجلة "لا فيدا لوثيدا" الإسبانية إن البوتوكس يمكن أن يخلف العديد من الآثار الجانبية، إذ يمكن أن تؤدي السموم العصبية إلى تفاقم حالات أخرى. وإذا كنت مهتما بتجربته لأسباب طبية أو شخصية، فيجب عليك أولا معرفة الآثار الجانبية الرئيسية للبوتوكس قبل اتخاذ أي قرار.

1-  البوتوكس يمكن أن يجعلك تواجه صعوبات في الضحك أو الابتسامة أو إظهار المشاعر الأخرى. قد تكون مشاكل إنتاج الدموع موجودة أيضا، وذلك لأن تعبيرات الوجه والتعليقات والعواطف تشترك في رابطة واحدة.

2--تورم الجفون أو تهدل الجفون أو صعوبة الرؤية والتشويش والرؤية المزدوجة (وهذه أيضاً أعراض مؤقتة سرعان ما تختفي).

3-ظهور بعض الآثار الجانبية في منطقة الحقن (التورم، والاحمرار، والنزف، والكدمات) وأغلب هذه الآثار مؤقتة وسرعان ما تتعافى منها خلال أسبوعين على الأكثر.

4-الدوار والصداع وصعوبة بسيطة في البلع (أعراضاً تشبه التعرض لنزلة برد خفيفة).

5-انتشار البوتكس إلى أماكن غير مرغوب فيها نتيجة فرك مكان الحقن أو المجهود البدني الزائد.

أحمد سعد حقن البوتكس الفنان أحمد سعد الاثار الجانبية البوتوكس بوتوكس الرؤية المزدوجة

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بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

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