الموسيقار نادر عباسي: حفل المومياوات أسطوري .. وروعته فى بساطته

قال الموسيقار نادر عباسى ، إن حفل نقل المومياوات الملكية عكس رغبة الدولة في تقديم مصر بأوركسترا جديدة وكبيرة بمؤلف مصري ، حيث أنه كان احتفالا عالميا لن يتكرر كثيرا و قد كانت روعته في بساطته ابتداءا من الموسيقي و الفنانين حتي اختيار الملابس و ازهاراللوتس .



وأكد " عباسى " خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامج الخط العريض المذاع علي قناة الحياة علي أن الحفل اعطي طابعا إيجابيا عن المرأة المصرية وركز علي صورة مصر أمام العالم و أشار إلى أنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح وان هذه الموسيقي الاوبراليه سوف تصل للإنسان البسيط بهذا الشكل ، فالناس يستوقفونه في الشارع باستمرار ليسالوه عن الموسيقي الخاص بالحفل ، لافتا لعظمه الكلمات و اختيار المقامات الفرعونيه التي كتبها المؤلف هشام نزيه .