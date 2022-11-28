الشوط الأول.. غانا تحرز الهدف الثاني في شباك كوريا الجنوبية بكأس العالم

أحرز منتخب غانا هدفه الثاني في شباك نظيره الكوري الجنوبي، بالمباراة التي تجمع بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.

جاء هدف التقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 24 عن طريق المدافع الغاني محمد ساليسو، بينما سجل محمد قدوس الهدف الثاني لغانا في الدقيقة 34.

وجاء تشكيل غانا في مواجهة كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى : لورانس آتي

خط الدفاع: طارق لامبتي - محمد ساليسو - دانيال أمارتي

خط الوسط : جيديون مينساه - توماس بارتي - محمد قدوس - ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: جوردان ايو - أندريه ايو - إيناكي ويليامز.

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: جيو كيم سون

خط الدفاع : سو جين كيم - جا مين كيم - هوان كيم - وون كيم يونج

خط الوسط: يونج وو يونج - هوانج إنبيوم - جون كو تشوان - وونج جيونج

خط الوسط : تشونج سو - سون.