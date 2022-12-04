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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الهوت شوكلت كريمي

طريقة عمل الهوت
طريقة عمل الهوت شوكلت

قدمت الشيف سارة زعرب طريقة عمل الهوت شوكلت كريمي بمذاق لا يقاوم ولا يمكن الاستغناء عنها في الاحتفالات أو إعداد الحلويات. 

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مكونات طريقة عمل الهوت شوكلت كريمي

 

كوب سكر بودرة 
١/٢ كوب كاكاو خام 
١/٢ كوب حليب بودر 
١/٤ كوب بودرة كريم شانتيه
٢ م . ك نشا أو بودره كسترد 
 نسكافيه أو كيس كابوتشينو بندق أو كراميل اختيارى 
١/٤ م ملح 
 نص كوب شوكولاتة مبشورة أو شوكلت شيبس، حسب الرغبة

طريقة عمل طريقة عمل الهوت شوكلت كريمي

- نخلط جميع المكونات وتقلب جيدا ونحتفظ بيها فى برطمان نضيف

- كوب حليب ونضيف عليهم ٢ م . ك ممسوحة من الميكس، تخلط جميعها ويوضع على النار حتى الغليان ويقدم.

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