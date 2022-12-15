سعر جوال iphone 14 فى البحرين

فى ظل إرتفاع أسعار جوالات آيفون بشكل ضخم، لازلت تستطيع الحصول على نسختك من إحدث سلسلة لـ آبل، وهو جوال آيفون 14 حيث الكاميرا الوقةي والبطارية المحسنة مع شاشة مميزة لعرض المحتوي.

بلغت أسعار جوال آيفون 14 سعة 128 جيجابايت مقابل 384 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 437 دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ535 دينار.

جاء جوال iphone 14 على شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

جوال آيفون 14

أما تجهيز الكاميار يأتى جوال آيفون 14 بكاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

جوال آيفون 14

يمتلك جوال آيفون 14 على بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 14 فى 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.