الضرائب غير مسئولة عن أي تعاملات مع أي كيانات غير معتمدة

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها أنها غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون ، مؤكدة أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد .

من الجدير بالذكر أن

الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:

https://www.eta.gov.eg

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب

https://www.youtube.com/@tax_egypt

صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

ايميل وحدة الإعلام مكتب رئيس المصلحة لحجز ندوات التوعية الضريبية

[email protected]