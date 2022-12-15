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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب غير مسئولة عن أي تعاملات مع أي كيانات غير معتمدة

صدى البلد

 

 تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا  تشغيل الحلول الضريبية E- Tax  بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

     وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها أنها غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة ، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون ، مؤكدة أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد .

من الجدير بالذكر أن

الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: 

https://www.eta.gov.eg

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/@tax_egypt

صفحة الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

 انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

ايميل وحدة الإعلام مكتب رئيس المصلحة  لحجز ندوات التوعية الضريبية

[email protected]

وزير المالية الضرائب انستجرام اليوتيوب تكنولوجيا

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