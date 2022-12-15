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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ختام تعاملات البورصة هذا الاسبوع ..فيديو

صدى البلد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 11.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 973.5 مليار جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية هبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.54 %، ليغلق عند مستوى 15,141.55 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 2,633.08 نقطة.


واضافة رمسيس تراجع المؤشر EGX70 بنسبة 0.65 % ليغلق عند مستوى 2,864.04 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.78%، ليغلق عند مستوى 4,214.35 نقطة.

واشارت حنان رمسيس هبط مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.12 % ، ليغلق عند مستوى 18,178.1 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.53 %، ليغلق عند مستوى 6,230.2 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 170.9 مليون جنيه، 185.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 356.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 3.3 مليار جنيه، بعد التعامل على 1.7 مليار سهم، من خلال 108 ألف عملية منفذة.

 

ختام تعاملات البورصة هذا الاسبوع - YouTube

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