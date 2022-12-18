227 ألف أسرة مشردة بإنجلترا.. جمعية خيرية تكشف حجم الظاهرة منذ 55 عاما

"هل كنت تتوقع أن يكون في إنجلترا 227 ألف أسرة مشردة في الشوارع، رغم أنها إحدى الدول العظمى بالعالم".. سؤال يعكس حجم الاستغراب الذي يشعر به القارئ عند الإطلاع عن تجربة المشردين بشوارع بريطانيا، وكيف كان لجهود استمرت لـ55 عاما قامت به أشهر جمعية أهلية للتعامل مع تلك الظاهرة، أن تكشف عمق تلك الأزمة داخل المجتمعات، بل وتقدم نموذج في كيفية مساهمة المجتمع المدنى في حل أزمات المجتمع.

55 عاما في محاربة التشرد

جمعية كريسيس، إحدى الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال التشرد في بريطانيا، حيث تأسست في عام 1967، وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح منظمة تساعد آلاف الأشخاص الذين يعانون من التشرد كل عام في العثور على منازل واكتساب مهارات جديدة وتلقي الرعاية الصحية وغيرها من أشكال الدعم التي يحتاجون إليها.

وهي تناضل بانتظام من أجل إجراء تغييرات لإنهاء التشرد في بريطانيا العظمى - وهو أمر تعتقد أنه يمكن أن يحدث مع الدعم العام والسياسي المناسب.

هكذا تأسست عقب أزمة مسرحية تليفزيونية

كانت هناك مسرحية تلفزيونية تعرض للمنازل عام 1966، من إخراج كين لوتش، تجسد قصة تدمي القلب لأم شابة ، كاثي ، انغمست في سلسلة مؤلمة من الأحداث بعد أن فقد زوجها زوجها وظيفته، وبلغت ذروتها في نهاية المطاف بفقدان كاثي لحضانة أطفالها وانتهى بها الأمر في الشوارع.

شاهد أكثر من ربع سكان المملكة المتحدة الدراما وأصيبوا بصدمة، حتى أن لوحة مفاتيح بي بي سي تحطمت بسبب طلب المشاهدين المساعدة، وهنا بدأ السياسي الطموح بيل شيرمان، الذي أثار هذا الغضب العام، حملة دعائية أدت إلى خلق أزمة بعد أشهر، وكان الأمر يتعلق بالمشردين وكيفية مساعدتهم، ومن هناك جاءت فكرة تأسيس الجمعية.

حملات منذ الستينيات غيرت تشريعات ومازالت مستمرة

ومنذ الستينيات، قادت "Crisis"، الكثير من الحملات التي أدت إلى تغييرات في التشريعات، بالإضافة إلى تغيير طريقة تفكير الحكومات والجمهور بشأن التشرد بشكل جذري.

وأدت إحدى حملاتها وكانت تحت اسم "لا أحد يتراجع'' في عام 2011 إلى إدخال قانون الحد من التشرد - مما أدى إلى إعلان الحكومة عن تمويل 20 مليون جنيه إسترليني لمعالجة مشكلة التشرد، وفي الوقت نفسه، أدى عمل Crisis مع برلمان المملكة المتحدة إلى تعديل قانون العنف المنزلي بحيث يكون لأي شخص أصبح بلا مأوى بسبب العنف المنزلي في إنجلترا حق قانوني في السكن.

وتشمل حملات الأزمات الحالية محاولة لإيقاف أصحاب العقارات المراوغين ومحاولة تغيير قانون1824 Vagrancy، والذي يجرم الناس بسبب النوم العنيف والتسول، وفي الوقت ذاته تعمل الجمعية على حل أزمة تكلفة المعيشة وآثارها، حيث أدت تلك الأزمة، إلى تعرض العديد من المستأجرين للإخلاء بسبب عدم كفاية دخلهم لدفع الإيجارات المتزايدة بسرعة (وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني).

متطوعين من مصففي الشعر ومستشارينقانونيين ومدربين غناء

ولا تتوقف جهود الجمعية على توفير مقر إقامة للمتشرد وفقط، بل توسع فكرها ليشمل كافة جوانب الحياة، ولذلك ومع كل عيد ميلاد ، يكون مصففيشعر مؤهلين، ومدلكين ، وفنيي تجميل يقدمون خدماتهم للضيوف في مراكز Crisis Christmas.

وكذلك إذا كنت مستشارًا قانونيًا أو مستشارًا أو سائق شاحنة أو مدرب يوغا أو خبيرًا في المدونات أو مترجمًا يجيد لغات مثل البولندية أو الفارسية أو شخصًا يمكنه تعليم الرسم أو تكنولوجيا المعلومات أو الغناء ، فإن مهاراتك مطلوبة.

وما يزيد من عمق تجربة تلك الجمعية هي الأبحاث الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها، حيث أثارت الانتباه الشديد إلى القضايا التي غالباً ما يتمتجاهلها والتي تواجه الأشخاص الذين يعانون منالتشرد، فعلى سبيل المثال تُظهر الأبحاث التيأجرتها، أن التوظيف لا يضمن الهروب من التشرد،حيث تعمل أكثر من واحدة من كل خمس أسر تواجهالتشرد ، بينما تظهر الأبحاث الأخرى التي أجرتهاالمؤسسة الخيرية أن 227 ألف أسرة وفرد في جميعأنحاء بريطانيا يعانون حاليًا من التشرد.

إنهاء التشرد يتعلق بإصلاح السياسات وليسالأشخاص

ووفقا للتقرير المنشور بالجارديان، فإنه على مدى العقد الماضي ، أدت تكاليف الإسكان المرتفعة إلىدفع العديد من الأشخاص إلى التشرد، من الإيجارات المتصاعدة ، وتكاليف الطاقة والغذاء المرتفعة ، إلى المستويات القياسية للتضخم، فكلها أسباب يمكن أن تضع المزيد من الناس في التشرد، وأظهرت الجمعية أنه يمكن للحكومة أن تحدث فرقًا من خلال معالجة هذه القضايا - والتي بدورها ستساعد في تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد.

وتلفت المؤسسة الخيرية الانتباه إلى كيفية تأثير أزمة مثل أزمة المناخ على الأشخاص الذين لا مأوى لهم، فمع استمرار أزمة المناخ يؤدي ذلك لمزيد من الفوضى، وغالبًا ما يكون المشردون في المملكة المتحدة هم الأكثر عرضة لتحمل العبء الأكبر منها.

ففي 2021، جرفت الفيضانات المفاجئة خيام العديد من الأشخاص الذين ينامون في ظروف قاسية ، فيحين أن موجة الحر القياسية هذا العام جعلت العديد من العائلات في مساكن مؤقتة تكافح من أجل البقاء هادئًا، وهنا تعمل تلك الجمعية على حملات وجهود ورؤية تصل إلى الحكومة بأنها يمكن أن تساعد في تقليل المشكلة من خلال وضع تدابير طارئة للذين ينامون في ظروف قاسية تعكس جميع الظواهر الجوية القاسية.

بعد الكشف الطبي والنفسي وأهميته بملف المشردين

ومن أهم الملفات التي تحرص عليها الجمعية كنموذج للتعامل مع ملف المشردين، هو ضمان الانتظام بأن يخضع الأشخاص الذين يعانون من التشرد لفحوصات صحية، وذلك فضلاً عن زيارات أطباء الأسنان وأخصائيي البصريات وأخصائيي تقويما لعمود الفقري، حيث كشفت الجمعية أنه مع وجود ثمانية من كل 10 أشخاص ينامون في العراء تم تشخيصهم بمشاكل الصحة العقلية (غالبًا ما يكونا لمرض العقلي هو السبب في إجبار شخص ما على النوم الخشن ، في حين أن ضغوط التشرد يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم أو تسبب حالات صحية عقلية).

خطة للقضاء على التشرد في 10 سنوات

وما يزيد من دور تلك الجمعيات وعمل المجتمع المدنى، هو وضع الخطط لحل الأزمات من واقع تجربة ورصد للأزمة في عمقها، وتؤمن جمعية كريسيس بشدة أنه سيتم القضاء على التشرد في حياتنا، في عام 2018 ، نشرت الجمعية حملتها الشهيرة " Everybody In " ، حيث حددت توصيات قابلة للتحقيق للقضاء على التشرد فيغضون عقد من الزمن.

ومما تضمنته تلك الخطة، بناء من 100 إلى 500 منزل اجتماعي سنويًا على مدار الخمسة عشر عامًاالقادمة، مع إصلاح مزايا الإسكان ، وتوظيف متخصصين في التشرد في مراكز العمل، كجزء منخطة إنهاء التشرد، وطلبت الجمعية من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز تقدير تكاليف وفوائد تدابير معالجةالتشرد من خلال مجموعة من التدخلات المستهدفة ،بما في ذلك الدعم المتعلق بالإسكان.

ووجد تحليل برايس ووترهاوس كوبرز أنه على مدى10 سنوات ، فإن التدخلات التي تكلف 9.9 مليارجنيه إسترليني ستحقق فوائد بقيمة 26.4 مليارجنيه إسترليني.