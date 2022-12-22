محمد رمضان: أنا مهموم طوال الوقت بسبب طموحي ..وتربيت على القناعة والرضا

كنت اخر العنقود و أخدت الدلع كله

قال الفنان محمد رمضان، إنه يعتبر نفسه شخص محظوظ لانه ولد في مناخ أسري بسيط ومستقر بين والده ووالدته وأشقائه محمود وإيمان وهو الأبن الأخير لابويه، وهذا فرق معه كثيرا في حياته.

وأضاف «محمد رمضان» خلال لقائه على قناة «النهار»: «كنت اخر العنقود و أخدت الدلع كله من أبويا وأمي ومكنوش بيحرموني من حاجة»، متابعا : «ابويا وامي أصحاب فضل كبير جدا وعلموني الاعتماد على النفس».

الإنسان الطموح مهموم

وأوضح «محمد رمضان» أنه تربى على القناعة والرضا وتعليم الدين والإسلام الوسطي، مشيرا إلى أن الإنسان الطموح هو مهموم بطبعه، وهو طوال الوقت طموح وراضي بما كتبه الله له.

وأشار «محمد رمضان» إلى أنه دئما يسعى لتحقيق هدفه الذي يطمح ويريد الوصول إليه، موضحا أن حب المال عيبا وليس ميزة لان الأموال وسيلة ليست أكثر لكي نعيش حياة أفضل له وأسرته.