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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة لتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب في سيناء

نشاط ثقافي لتنمية
نشاط ثقافي لتنمية المواهب في سيناء

نفذ إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية.حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في تعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات.

عقد قصر ثقافة العريش محاضرة بعنوان "الأمومة عاطفة ام فطرة" قدمتها سهام ابراهيم أخصائي اجتماعي بمعهد فتيات ضاحية السلام الإعدادى الأزهري، تحدثت فيها عن عاطفة الأمومة.

وقالت إنها موجودة في قلب الأمهات منذ الطفولة وعاطفة الأمومة موجودة ليست فى البشر فقط بل فى الحيوانات والطيور والكائنات الحية أيضا، كما أقيمت ورشة فنية فى الرسم بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية برسم عدد من اللوحات بها حروف اللغة العربية باستخدام ألوان ك الباستيل والفلوماستر والخشب، إشراف الفنانة إيناس سمير .

 

كيف لى أن أكون مسؤلاً للطفل



أقام بيت ثقافة 30 يونية بقرية رابعة محاضرة بعنوان "كيف لى أن أكون مسؤلاً للطفل" حاضرها سليمان منصور، أدارها محمد نصار مسئول النشاط، بينما نفذ بيت ثقافة قاطية ورشة فنية فى الرسم، لطلاب مدرسة الزهور الإبتدائية، تحت إشراف أحمد عبدالصاحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، أدارها محميد ابراهيم مسئول النشاط . 

وفى جانب أخر ببيت ثقافة المساعيد قام أحمد صابر بعرض فيلم سينما الأطفال ة للرواد على جهاز الفيديو بروجكتور، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم نفذ ورشة فنية فى الرسم ومحاضرة تثقيفية بعنوان "المهارات الحركية لذوى الاحتياجات الخاصة" للمهندسة محاسن جميل الحلو، كما أقامت مكتبة النجاح محاضرة بعنوان "خوف الطفل وراثة ام تربية" ألقاها عبدالسلام سالم مدير المكتبة، أدارها مسعود نصار مسئول النشاط. 

 

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ندوات تثقيفية عن تلوث البيئة بمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء 

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