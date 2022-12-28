محمد عيد: لقاء رئيس الوزراء مع الغرف التجارية يسهم في تخفيض الأسعار

أكد محمد عيد، عضو جمعية رجال الأعمال، أهمية اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الاتفاق فيه على التزام التجار والصناع بالحفاظ على وجودة ووفرة المعروض من السلع الاستهلاكية، ومن بينها السلع الغذائية لتحقيق استقرار في أسعار السوق.

وشدد محمد عيد، على ضرورة إتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك عن طريق تبكير إقامة معارض “أهلا رمضان” التي تتم كل عام قبل شهر رمضان المعظم، ولكن رئيس الوزراء وجه بتبكيرها حتى يستفيد قطاع كبير من المواطنين من تلك المعارض وبأسعار مخفضة.

وأوضح أن التجار والصناع لديهم إيمان كامل نحو المسئولية المجتمعية لمساندة جهود الدولة المصرية في التخفيف من حدة وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها مصر.

وقال محمد عيد، إن الحكومة والبنك المركزي المصري مقابل مطالبتهما التجار والصناع بالتخفيض في أسعار السلع، خاصة الغذائية، قدما تيسيرات للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج بقيمة تخطت الـ 5 مليارات دولار منذ أول ديسمبر، وهذا من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية وزيادة المعروض لتلبية حاجات المواطنين.

