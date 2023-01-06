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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عادات الأقباط في عيد الميلاد تعرف عليها

10 عادات يحرص الأقباط على ممارستها قبل عيد الميلاد .. تعرف عليها

احتفالات الأقباط
احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد

يحتفل الأقباط في مصر وسائر بلدان العالم مساء اليوم بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث تقام الصلوات والقداسات في مختلف الكنائس والأديرة، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وهناك بعض العادات التى يحرص الأقباط على ممارستها خلال فترة عيد الميلاد المجيد أهمها: 

1- الاهتمام بحضور صلاة قداس عيد الميلاد المجيد والتى تقام في مختلف الكنائس وتنتهي مع الساعات الأولى من اليوم الجديد. 

2 - وأيضا الاهتمام بحضور حفلات التربية الكنسية التى تقام للأطفال والشباب صباح يوم العيد في مختلف الكنائس. 

3 - الحرص على عمل شجرة الكريسماس ونموذج لمغارة الميلاد التى ولد فيها السيد المسيح. 

4 - تحرص الأسر المسيحية مثلها مثل باقي الأسر على شراء الملابس الجديدة قبل العيد وهو ما يخلق حالة من البهجة داخل الأسرة.

5- كما تحرص على شراء الحلوى وكعك العيد والذي مازال عدد من السيدات يحرصن على صناعته في المنزل

6- يحرص العديد من الأسر على الذهاب إلى الأقارب والأصدقاء لتقديم التهنئة بالعيد وقضاء الأوقات الطيبة في استرجاع الذكريات السعيدة المرتبة بهذه المناسبة 

7- يقدم الكبار كذلك العدية للصغار ويقومون بشراء الألعاب لهم والتنزه والسفر أحيانا . 

8 - تجتمع الأسرة عقب صلاة القداس على مائدة الطعام التى لا تخلو من اللحوم والطعام الشهي بعد صوم دام لمدة 43 يوما. 

9- يحرص عدد من الأسر على زيارة بعض الملاجئ والمستشفيات ودور المسنين لقضاء أوقات طيبة مع النزلاء وادخال البهجة على قلوبهم. 

10 -  مازال يحرص عدد من الأباء والأمهات على شراء الهدايا ووضعها بجوار شجرة عيد الميلاد ليستقيظ أطفالهم ليجدوا هدايا العيد التى جبلها لهم "بابا نويل" والأمر الذي يثير فرحة الأطفال والكبار معا 

عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس احتفالات الكنيسة الأقباط

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