عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : تناول الأكل عند الشعور بالحزن والتوتر يصيبك بمرض خطير.. عادة عند تخزين البصل تجعله سامًا.. فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

احترس.. تناول الأكل عند الشعور بالحزن والتوتر يصيبك بمرض خطير
 

أحيانا نشعر برغبة في تناول الأكل عند الشعور بالتوتر والحزن.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بمستشفى جامعة نانسي في فرنسا، أن تناول الأكل عند الشعور بالحزن أو التوتر يمكن أن يكون له أضرار جسيمة على صحة القلب على المدى الطويل.

 

مرض الزهايمر يهدد حياتك.. لو كنت تعاني من 4 أعراض
 

أصبح مرض الزهايمر لا يهدد كبار السن فقط، وإنما قد يهدد المراهقين والشباب أيضا.. توصلت دراسة من جامعة هلسنكي، إلى أن الشعور بالتوتر أو الإرهاق في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف .

 

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة
 

يعانى الكثير من الأشخاص من الحموضة ويرغبون فى إيجاد علاج سريع لها غير الأدوية والعقاقير الطبية التى يكون لها بعض الآثار الجانبية فضلا عن تكلفتها العالية. 

 

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب
 

يعد اللبن الرائب من الأطعمة الجيدة التى تساعد فى إراحة المعدة والتخلص من الحموضة ولكن هل تعلم أنه ليس دائما مفيدا ويسبب أضرارا لبعض الأشخاص؟
 

لو بردان.. أطعمة ومشروبات تمنحك الدفء في فصل الشتاء
 

في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة والشعور الشديد بالبرودة فقد يلجأ البعض لتدفئة أنفسهم بالمأكولات والمشروبات الساخنة للشعور بمزيد من الدفء .
 

طريقة استخدام اللبن الرائب لعلاج حب الشباب
 

يعد اللبن الرائب من الأشياء المفيدة جدا لجمال البشرة ونضارتها لذا يمكن أن يستخدم فى عمل وصفات تساعد فى علاج مشاكل الجفاف وحب الشباب. 

 

لو ليلة واحدة بعد تقطيعه .. عادة عند تخزين البصل تجعله سامًا
 

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحذر من تناول البصل بعد يوم من تقطيعه، على أساس أنه يصبح ساماً ويسبب اضطرابات معوية.

 

مترميش فلوسك على الأرض .. هذه الخضروات تفسد بعد أسبوع
 

من الأساسيات التى تساعد على توفير الميزانية عدم تلف المشتريات وفى مقدمتها الخضروات والأطعمة الطازجة التى نشتريها بكمية تكفينا فترة كبيرة وفى النهاية لا تكمل المدة المتوقعة وتفسد ونضطر لرميها فى القمامة.

 

فوائد مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فوائد تناول العدس خاصة في فصل الشتاء.

 

بملامح مختلفة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور
 

نشرت الفنانة آمال ماهر، صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الاكل الزهايمر الحموضة اللبن الرائب الدفء فصل الشتاء حب الشباب البصل الخضروات العدس آمال ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة..5 أبراج سناجل بمزاجهم.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة.. أضرار كارثية لزيت الطعام المستعمل.. كيفية مواجهة التغيرات الهرمونية

نشرة المرأة والصحة| أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عدد مخ الإنسان

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه مقابل ترخيص المحل .. متحدث اللجنة العليا يوضح الحقيقة

هل التعرض للأمطار مستحب في الشرع ؟ دار الإفتاء تجيب

31 تريليون دولار ديون.. عجز 421 مليار دولار بالميزانية.. تدهور عام بالاقتصاد.. ركود ضخم بـ2023.. ماذا يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية؟

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بمسقط رأسه في بني سويف

فتاة بالدقهلية أنقذت جهاز عروس يتيمة.. بحثت طويلا لرد مبلغ كبير ضاع من أصحابه

تصعيد 4 لاعبين.. قرار عاجل من ميدو بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفاء أبو السعود ونهال عنبر في حفل أبناء مؤسسة رتيبة الحفني

أكرم حسني يشارك هلا رشدي الغناء في أولى حفلاتها بساقية الصاوي.. صور

بملامح مختلفة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور

فوائد مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء؟

فيديو

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ