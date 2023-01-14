نشرة المرأة والصحة : تناول الأكل عند الشعور بالحزن والتوتر يصيبك بمرض خطير.. عادة عند تخزين البصل تجعله سامًا.. فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

احترس.. تناول الأكل عند الشعور بالحزن والتوتر يصيبك بمرض خطير



أحيانا نشعر برغبة في تناول الأكل عند الشعور بالتوتر والحزن.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بمستشفى جامعة نانسي في فرنسا، أن تناول الأكل عند الشعور بالحزن أو التوتر يمكن أن يكون له أضرار جسيمة على صحة القلب على المدى الطويل.

مرض الزهايمر يهدد حياتك.. لو كنت تعاني من 4 أعراض



أصبح مرض الزهايمر لا يهدد كبار السن فقط، وإنما قد يهدد المراهقين والشباب أيضا.. توصلت دراسة من جامعة هلسنكي، إلى أن الشعور بالتوتر أو الإرهاق في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف .

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة



يعانى الكثير من الأشخاص من الحموضة ويرغبون فى إيجاد علاج سريع لها غير الأدوية والعقاقير الطبية التى يكون لها بعض الآثار الجانبية فضلا عن تكلفتها العالية.

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب



يعد اللبن الرائب من الأطعمة الجيدة التى تساعد فى إراحة المعدة والتخلص من الحموضة ولكن هل تعلم أنه ليس دائما مفيدا ويسبب أضرارا لبعض الأشخاص؟



لو بردان.. أطعمة ومشروبات تمنحك الدفء في فصل الشتاء



في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة والشعور الشديد بالبرودة فقد يلجأ البعض لتدفئة أنفسهم بالمأكولات والمشروبات الساخنة للشعور بمزيد من الدفء .



طريقة استخدام اللبن الرائب لعلاج حب الشباب



يعد اللبن الرائب من الأشياء المفيدة جدا لجمال البشرة ونضارتها لذا يمكن أن يستخدم فى عمل وصفات تساعد فى علاج مشاكل الجفاف وحب الشباب.

لو ليلة واحدة بعد تقطيعه .. عادة عند تخزين البصل تجعله سامًا



تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحذر من تناول البصل بعد يوم من تقطيعه، على أساس أنه يصبح ساماً ويسبب اضطرابات معوية.

مترميش فلوسك على الأرض .. هذه الخضروات تفسد بعد أسبوع



من الأساسيات التى تساعد على توفير الميزانية عدم تلف المشتريات وفى مقدمتها الخضروات والأطعمة الطازجة التى نشتريها بكمية تكفينا فترة كبيرة وفى النهاية لا تكمل المدة المتوقعة وتفسد ونضطر لرميها فى القمامة.

فوائد مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء؟



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فوائد تناول العدس خاصة في فصل الشتاء.

بملامح مختلفة.. آمال ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور



نشرت الفنانة آمال ماهر، صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.