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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية.. تناول هذا النوع من الخضروات يخفف الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

نشرت الدكتورة سهام سوقية أخصائي التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك.

وقالت سهام سوقية خلال منشورها، أنه تناول الجزر يساعد في التخلص من الاكتئاب.

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وتابعت سهام ، أن الجزر واليقطين و البطاطا الحلوة مليئة بالبيتا كاروتين.

كما ربطت الدراسات بين تناول الاغذية الغنية بمضادات الاكسدة مثل ( بيتا كاروتين ) بمستويات منخفضة من الاكتئاب.

وانخفاض أعراض القلق لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام.
 

كما تساعد مضادات الأكسدة في إزالة الجذور الحرة ، وهي نفايات عمليات الجسم الطبيعية التي يمكن أن تتراكم في الجسم.

إذا لم يتمكن الجسم من القضاء على ما يكفي من الجذور الحرة ، يمكن أن يتطور الإجهاد التأكسدي .

و ينتج عن ذلك عدد من المشاكل الصحية ، والتي قد تشمل القلق والاكتئاب.
 

الجزر الإكتئاب علاج الاكتئاب مضادات الأكسدة اضطراب القلق

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