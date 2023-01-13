احترس.. تناول الأكل عند الشعور بالحزن والتوتر يصيبك بمرض خطير

الأكل العاطفي..

أحيانا نشعر برغبة في تناول الأكل عند الشعور بالتوتر والحزن.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بمستشفى جامعة نانسي في فرنسا، أن تناول الأكل عند الشعور بالحزن أو التوتر يمكن أن يكون له أضرار جسيمة على صحة القلب على المدى الطويل.

مخاطر الأكل العاطفي على صحة القلب



وتابع الباحثون، أن أغلب الأشخاص يلجأون لتناول الطعام والحلويات بالأخص عند الشعور بالحزن والتوتر قد يكون ضارًا بصحة قلبك على المدى الطويل.





ودرس الباحثون، 1109 أشخاص يتناولون الطعام عند الشعور بالحزن والتوتر، وذلك حتى لو كانوا لا يشعرون بالجوع، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وقام الباحثون بمتابعة الأشخاص لمدة 13 عامًا وتم تسجيل أي ضرر على القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين - والخلل الانبساطي ، مما يشير إلى تصلب في القلب.



ومن المعروف أنه يرتبط تصلب الشرايين بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، في حين أن القلب الثابت يعني أن العضلات لا تسترخي بدرجة كافية بعد الانقباض ، وترتبط باحتمالية أكبر للإصابة بفشل القلب.



وكشفت نتائج الدراسة، أن الأكل العاطفي أى تناول الطعام عند الشعور بالحزن والتوتر مرتبط بتصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بتيبس القلب بنسبة 38 في المائة، ووجد الباحثون أن مستويات التوتر أوضحت 32 في المائة من العلاقة بين الأكل العاطفي وتيبس القلب.



مخاطر الأكل العاطفي على صحة القلب



وقال البروفيسور نيكولاس جيررد ، أحد مؤلفي الدراسة: `أنه يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الطعام عند الشعور بالحزن والتوتر وبالأخص الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ، والتي بدورها ستؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية .



وأكد الباحثون، أنه يكون لنمط اليويو في تناول الطعام آثار سلبية على القلب والأوعية الدموية مقارنة بتناول الطعام المستقر. لذا نصح الباحثون بأن إحدى طرق المساعدة في تجنب الأكل العاطفي هي الانتباه لما تناولها عند الشعور بالحزن والتوتر .



وتابع البروفيسور جيررد: "إن الأكل العاطفي يدجعل أصحابه يستهلكون الطعام لإرضاء أدمغتهم بدلاً من بطونهم"، وقالت المؤلفة الرئيسية ، الدكتورة ساندرا واجنر: 'قد يكون التوتر أحد أسباب تناول الطعام استجابة للمشاعر بدلاً من الجوع.