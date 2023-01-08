دراسة: علماء يابانيون يتوصلون لمكمل غذائي يعالج اعتلال عضلة القلب

توصل فريق من العلماء اليابانيين فى جامعة " أوساكا" اليابانية إلى أن مكملا غذائيا يسمى " التريكابرين" قد يساعد في إصلاح اعتلال عضلة القلب .



ووجد الباحثون أن المكمل الغذائي يمكن أن يعكس بقوة علامات أمراض القلب لدى مجموعة فرعية من المرضى.



يأتى ذلك في الوقت الذي يعد فيه مرض الشريان التاجي (CAD)، الذي ينطوي على تضييق إغلاق شرايين القلب وغالبا ما يؤدى إلى نؤبة قلبية ، السبب الرئيسى للوفاة فى جميع أنحاء العالم .. وعلى الرغم من وجود علاجات مثل الأدوية الخافضة للكوليسترول ، والدعامات المملوءة بالأدوية ، فإن الموت من هذه الحالة لا يزال شائعا، ويبدو أن بعض المرضى يقاومون العلاج.



فى الدراسة الحالية، حدد الفريق نوعًا جديدًا من أمراض القلب يسمى إعتلال عضلة القلب والأوعية الدموية ثلاثي الجليسريد (TGCV) .. في هذا المرض ، يتم سد الشرايين التاجية بواسطة رواسب الدهون الثلاثية الناتجة عن الانهيار الخلوي للدهون الثلاثية في خلايا العضلات الملساء الوعائية .. هذه الآلية تجعل إعتلال عضلة القلب والأوعية الدموية مختلفا عن تصلب الشرايين الناجم عن الكوليسترول .. كما وجد الباحثون أن هذه الحالة منتشرة بشكل خاص في مرضى السكر وأولئك الذين خضعوا لغسيل الكلى.



ووجد الفريق تراجعا ملحوظًا لتصلب الشرايين التاجية المنتشر لدى مريضين مصابين بـ اعتلال عضلة القلب والأوعية الدموية ثلاثي الجليسريد (TGCV) ، حيث أدى تناول المكمل الغذائى " التريكابرين " الغذائى إلى تخفيف الأعراض .. يتوافر مكمل" التريكابرين" الغذائى تجاريا ويعمل على تحلل الدهون المحيطة بخلايا عضلة القلب .. بالإضافة إلى تخفيف الأعراض المزعجة والمؤلمة لهؤلاء المرضى .. كما أدى مكمل " التريكابرين " الغذائى أيضًا إلى تراجع ملحوظ في تراكم الدهون الثلاثية في الأوعية الدموية للقلب.



وقال الفريق البحثى إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على آلية تحلل الدهون الثلاثية داخل الخلايا ، وبالتالي فهو علاج جديد واعد من الناحية النظرية لتصلب الشرايين التاجية ، وذلك بالنظر إلى عدم استجابة جميع المرضى للعلاجات الحالية لـمرض الشريان التاجى ( CAD ) ، فإن نتائج هذه الدراسة تمهد الطريق نحو إنشاء نهج متعدد الأوجه لعلاجه.