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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 10 أشخاص في قصف روسي على دنيبرو الأوكرانية

دنيبرو أرشيفية
دنيبرو أرشيفية

أعلن حاكم دنيبروبتروفسك الأوكرانية، عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفلان في القصف الصاروخي الروسي على المدينة.

وأصيب مبنى سكني في مدينة دنيبرو الواقعة شرق أوكرانيا بأضرار بالغة في هجوم صاروخي روسي، حيث أصبح الناس تحت الأنقاض.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني لوكالة “رويترز” للأنباء “إنهم الروس من فعلوا ذلك.. ذهب درج واحد على الأقل”، مضيفًا أن “هناك أشخاص تحت الانقاض كانوا في منازلهم لقضاء العطلة”.

من جانبه، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

في سياق متصل، قال مسؤولون محليون إن الصواريخ الروسية ضربت منشآت البنية التحتية الحيوية اليوم السبت في منطقتي خاركيف ولفيف في شرق البلاد وغربها على التوالي.

وأصدرت السلطات في أوكرانيا إنذارات بغارات جوية في مناطق بجميع أنحاء البلاد.

وفي الساعتين الماضيتين، أعلنت قناة الإنذار الجوي الرسمية على “تيليجرام” عن تحذيرات للمنطقة المحيطة بالعاصمة كييف، وكذلك مدينتي خيرسون ولفيف الرئيسيتين.

وتوجد تنبيهات في مناطق خاركيف ودونيستك ودنيبروبتروفسك وحوالي 12 دولة أخرى.

وقالت السلطات  إن نيران المدفعية أصابت مدينة نيكوبول الجنوبية، داعية جميع السكان إلى البحث عن ملجأ.

القصف الصاروخي انفجار هجوم صاروخي أوكرانيا العاصمة الأوكرانية

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