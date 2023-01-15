مشاهير سبقوه.. نجم كرة قدم سابق يعلن إصابته بـ ADHD

أصبح لاعب كرة القدم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز جيرمين بينانت اليوم آخر المشاهير الذين تقدموا بتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ادعى بينانت الذي يبلغ من العمر 39 عامًا ، أن حالته تعني أنه يتجاهل الأشياء وينساها، معترفًا أنه في وقت ما نسي أنه يمتلك قصرًا من ست غرف نوم في شيشاير.

بينانت ، متسابق سابق في Celeb Big Brother ، أشار إلى أن صراعاته مع الحالة كانت مسؤولة جزئيًا عن سقوطه في الإفلاس.

نجم فريق آرسنال وليفربول السابق بينانت ، قال إنه في مقابلة مع ذا صن ، ليس وحده في معركته مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يُقدر أن واحدًا من كل 25 شخصًا مصاب بهذه الحالة ، والتي تميل إلى أن يتم رصدها في مرحلة الطفولة، يمكن أن يشعر المصابون بالقلق ، ويكافحون من أجل التركيز والتصرف باندفاع.

هذا الأسبوع فقط ، تحدث الكوميدي الأسطوري جوني فيغاس عن محنته مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى اضطرابات النوم والقلق.

وفي وقت سابق من هذا العام ، كشفت نجمة تلفزيون الواقع أوليفا أتوود أنها 'محظوظة' بتشخيص حالتها.

يقول الأطباء إن هناك زيادة في عدد البالغين الذين يسعون للحصول على المشورة ويتم فحصهم من أجل ADHD ، بعد موجة من المشاهير يتحدثون عن الحالة.

يمكن للأطباء المتخصصين فقط تشخيص الاضطراب بعد إجراء تقييم مفصل ، حيث لا يوجد اختبار بسيط. يحيل الأطباء المرضى الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه المشتبه به بمجرد استبعادهم لحالات الصحة العقلية وإذا كانت الأعراض تؤثر على حياتهم اليومية.

يمكن وصف مجموعة من العلاجات، بما في ذلك الأدوية لزيادة التركيز والتحكم في النبضات والعلاج والتغييرات في النظام الغذائي، لإدارة الحالة.

السبب الدقيق لتلك الحالة غير مفهوم تمامًا، ولكن يُعتقد أنه مزيج من الوراثة والتشوهات في بنية الدماغ. أولئك الذين يولدون قبل الأوان ، والذين يعانون من الصرع أو تلف شديد في الدماغ هم الأكثر عرضة للخطر.

نظرًا لأن عددًا متزايدًا من المشاهير يتقدمون بشأن التعايش مع الحالة ، هناك نجوم آخرون مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

باريس هيلتون

من المقرر أن تنشر نجمة تليفزيون الواقع، 41 عامًا ، مذكراتها الأولى في مارس ، والتي يقال إنها تلامس مراهقتها الصخرية ومعاركها مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير المشخص.

تم تشخيص حالتها بأنها مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في طفولتها وتم الإعلان عن حالتها في عام 2007.

ليلي ألين

ناقشت مغنية البوب ​​، 37 عامًا ، مرارًا وتكرارًا صراعاتها مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وكيف يؤثر ذلك على حياتها اليومية.

في مقابلة مع NME في عام 2018 ، قالت: "أعتقد أنه بسبب إصابتي باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا ، أصبح من السهل جدًا تشتيت انتباهي".

لذلك إذا كنت أحاول إجراء محادثة عميقة وذات مغزى مع شخص ما ثم حدث شيء ما في مكان آخر ، فأنا أتجول، "ويمكن أن يكون ذلك مؤلمًا ومزعجًا حقًا لشخص يحاول إجراء تلك المحادثة العميقة والهادفة معي".

جاستن تمبرليك

كشف المغني والممثل السابق NSYNC ، 41 ، أنه مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وناقش إحباطاته مرة أخرى في عام 2008.

في مقابلة مع Collider ، انفتح Timberlake لفترة وجيزة حول تشخيصه وقال: 'لدي اضطراب الوسواس القهري مع ADD ، فأنت تحاول التعايش مع ذلك.'

المغني الذي باع أكثر من 88 مليون أسطوانة ، كشف في المقابلة أنه يستخدم الغناء للتعامل مع حالته.

اشتهر الفنان الأمريكي بأغاني SexyBack و Mirrors و Cry Me a River ، وقد باع الفنان الأمريكي مؤخرًا كتالوج الموسيقى بالكامل مقابل 100 مليون دولار.