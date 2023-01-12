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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لكمات وأقلام.. مشاجرة على متن طائرة بسبب مقعد في بنجلاديش

صدى البلد

يظهر مقطع فيديو صادم رجلا عاري الصدر يتشاجر مع راكب آخر في جدال حول مقاعد الصف الأمامي على متن طائرة ركاب مكتظة.


 

في المقطع، يبدو أن الراكب المشاكس بدون قميص يحاول إخراج الراكب الآخر من مقعده في الصف الأمامي على متن طائرة بوينج 777،بينما لا يزال متوقفا على المدرج.


 

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زعمت التقارير أن الراكبان كانا في مشادة حول تخصيص المقعد،  ويوضح الفيديو ان المشادة الكلامية اشتدت حدتها، حيث كان الراكب الجالس يصفع الرجل الذي لا قميص له مرارا وتكرارا في وجهه، مما دفعه إلى الانتقام بتسديد ثلاث لكمات.


 

في نهاية المطاف، يمسك رجل واحد معصم الرجل عاري الصدر لسحبه بعيدا بينما يمسك رجل ثان رقبته في محاولة لفصلهما، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


 

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وفقا للتقارير المحلية، تم ذلك على متن رحلة تديرها خطوط بيمان الجوية البنجلاديشية، الناقل الوطني لبنجلاديش.


 

من غير الواضح ما إذا كان قد تم القبض على أي من الرجلين بسبب تلك المشاجرة القوية.

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