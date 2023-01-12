سينقذ البشرية.. اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض

تم العثور على كوكب جديد بحجم الأرض، وهناك فرصة حقيقية لدعم حياة الإنسان.





عثرت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء على بعد حوالي 100 سنة ضوئية، ويدور الكوكب بالفعل حول نظام نجمي مجاور.





تم إعطاء الكوكب اسم TOI 700 e الجذاب، ويعتقد أنه يبلغ حوالي 95٪ من حجم كوكب الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





يقال إن الكوكب الجديد صخري في الغالب، ولكن تم العثور عليه على المسافة الصحيحة اللازمة من النجم للاحتفاظ بالماء.





قالت إميلي جيلبرت، من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "هذا واحد من الأنظمة القليلة التي تحتوي على كواكب متعددة وصغيرة وقابلةللسكن نعرفها".





واضاف:"الكوكب e أصغر بنحو 10٪ من الكوكب د، لذلك يوضح النظام أيضا كيف تساعدنا ملاحظات TESS الإضافية في العثور علىعوالم أصغر وأصغر."





كان هناك بالفعل سبعة كواكب خارجية عثر عليها الخبراء، بعضها أصغر من TOI 700 e - أحدها، TOI 700 c، هو في الواقع أكبرمرتين ونصف من كوكبنا.



