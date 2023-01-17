التنسيقية تنظم صالونا حول قانون الأحوال الشخصية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، صالونا حول قانون الأحوال الشخصية، بوصفه مجموعة القواعد القانونية، التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.



ويناقش الصالون، مجموعة من المحاور، من بينها؛ العوامل المؤثرة في حماية الأسرة وزواج القاصرات وغيرها.

ويدير الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه النائبة/ نشوي الشريف - وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وشيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن – وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية – وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وعمرو عبد الباقي المحامي – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مجموعة من الفعاليات واللقاءات، التي تهم المجتمع المصري.