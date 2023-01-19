بعد دخول حوالي مليار دولار بأسبوع|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.60 جنيه في البنوك الحكومية مُتراجعًا بإجمالي 2.45 جنيه.

مؤتمر رئيس الوزراء

وفي مؤتمر أمس بمقر مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أخر تطورات تداعيات الأزمة العالمية الحالية ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري، و أبرزها الإفراج عن بضائع بـ4.8 مليار دولار خلال 4 أيام ، ما يؤكد عودة موارد النقد الأجنبي لطبيعتها، وارتفاع الصادرات لـ53.8 مليار دولار في 2022.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية التى تتطلب خلال عام 2023، وأن الدولة تعمل على توفير المطلوب حتى لا يكون هناك مشكلات .

رئيس الوزراء

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري بيانًا الاثنين الماضي، قال فيه إن سوق الصرف المصرية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيهًا، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

وبحسب البيان، تم رصد عدة مؤشرات إيجابية مُتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء 11 الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجّلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المُسجلة مؤخرًا.

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تغطية 2 مليار دولار

وتابع البنك في بيانه أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

وذكر البنك في بيانه ان ذلك يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

التخلص من الدولار

وبحسب تصريحات تليفزيونية لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، قال إن هناك الكثير من الأشخاص على بيع الدولار والعملات الأجنبية لشراء شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 25% من بنكي الأهلي ومصر، أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها، والذي يعد الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي.

انهيار السوق السوداء

وتعرضت السوق السوداء إلى شلل تام خاصة بعد إجراءات عدة للدولة، منها إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 ، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وصعد الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء نتيجة قرارات عدة أبرزها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بتصدير الذهب والذي يوفر المزيد من العملة الصعبة ، مما يؤكد على قدرة الدولة على توفير الدولار.

وسارع الكثير إلى بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، بعد ما تخطى 38 جنيهًا في وقت سابق.

الدولار

سعر الدولار

وعلى مستوى التعاملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء الماضي.

أسعار الدولار عالميًا

وهبطت العملة الخضراء على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ 9 شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الخضراء هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت 102.38 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

ودعم مزيد من الانخفاض للأمريكي بيانات تظهر انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية جائحة كورونا، مما يدعم توقعات إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع الدولار إلى مستويات 102 نقطة وهي الأدنى منذ أبريل الماضي ، متأثرًا بإبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر لأول مرة، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار

قام البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي برفع أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة إلى السوق المحلية، سجّلت الورقة الخضراء ثباتًا مقابل الجنيه ، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 19-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر استقرارا ، ، ووصل إلى 29.60 جنيه للدولار الواحد بعد ما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء الماضي 11 يناير في البنك الأهلي.

الدولار

واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية، حتى سجّلت أمام الجنيه مستويات 29.66 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.58 جنيه للشراء و 29.67 للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصرين بتراجع 7 قروش عن الأمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر تراجعًا محليًا بعد ارتفاع عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وسجل أعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29.70 جنيه، وبنك قناة السويس 29.60 للشراء و 29.70 للبيع، بتراجع قدره 10 قروش عن الأمس.

سعر الدولار

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.50 جنيه للشراء و”29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.50 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.60 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار في البنك الاهلي

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.50 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.70 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.50 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.70 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارًا بعد عدة قفزات مُتتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.60 جنيه للشراء 29.70 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجّل 29.60 جنيه للشراء، و 29.70 جنيه للبيع .