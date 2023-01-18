شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار وتعليق أحمد موسى على تألق كهربا وتحذيرات الأرصاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي،:

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

رصد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، في فقرة “أخبارنا إيه الليلة”، انهيار السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر.

وخلال الفقرة، قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالة من الشلل في السوق السوداء لعملة الدولار في مصر، وخاصة بعد إجراءات البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

السوق السوداء لعملة الدولار



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي تتعرض لضربات في غاية القوة، وخاصة بعد إجراءات من قبل الدولة المصرية، وإجراءات في غاية القوة من البنك المركزي المصري.

مؤسس تيسير الزواج بأسيوط: المغالاة في التكاليف زادت من نسب العنوسة

أكد محمود الخطيب، مؤسس مبادرة تيسير الزواج بأسيوط، أن هناك تزايد كبير في تكلفة ومغالاة الزواج في الصعيد، بجانب زيادة التكاليف كالذهب والشبكة والتي وصلت لـ200 ألف جنيه، إلا أن الشبكة تم اقتصارها على الدبلة والخاتم فقط.

سفر أهالي الصعيد خارج مصر

وأوضح "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة"، والمُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سفر أهالي الصعيد خارج مصر والعمل خارج مصر، أحد الأسباب في المغالة في الزواج، من زيادة تكاليف العفش وقائمة المنقولات والذهب والشبكة.

سموحة أنفق 98 مليون جنيه.. بلاغ عاجل من فرج عامر للنائب العام



قدم المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بلاغا للنائب العام بشأن ما يحدث في نادي سموحة والتعاقدات الأخيرة بالملايين.

وقال فرج عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن نادي سموحة أنفق 98 مليون جنيه خلال 21 يوما، وتم صرف أموال بالملايين على لاعبين مغيبين، مضيفا أن طارق العشري يريد التعاقد مع لاعب عمره 40 عاما في سموحة.

بنك القاهرة يطرح شهادة جولد السنوية بعائد 25%.. أحمد موسى يفجر مفاجأة

تحدث الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، في فقرة “أخبارنا إيه الليلة”، عن طرح بنك القاهرة شهادة "جولد السنوية" بعائد 25%.

وخلال الفقرة قال أحمد موسى، إن بنك القاهرة أعلن طرح شهادة "جولد السنوية" بعائد 25% بالجنية المصري في فترة وجيزة.

أهلا رمضان.. الغرف التجارية: خصومات 52% على هذه المنتجات من الأسماك

أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن لدينا أرصدة من السلع الغذائية الأساسية في الموانئ، وتجار الجملة، و التجزئة والمواطنين.

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض الأشخاص المغرضين يحاولون بث الشائعات والأكاذيب عن معارض أهلا رمضان، لافتا إلى ان الغرف التجارية تحذر من هذا الأمر بقوة.

وتابع علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن لدينا خصومات تصل إلى 52% على أسماك غليون الخاصة بجهاز الخدمة الوطنية.

مزاجه رايق.. أحمد موسى: كهربا أيقونة مباراة الأهلي وسموحة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهربا، بعد أدائه في مباراة النادي الأهلي أمام فريق نادي سموحة، في بطولة كأس مصر.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"هو ده الأهلي، واللاعب كهربا النهاردة رجع بقي ولم يلعب من أكتوبر 2021، مضيفا أن كهربا أيقونة مباراة الأهلي وسموحة ويقود الأهلي لنهائي كأس مصر.

وأضاف أحمد موسى، أن اللاعب كهربا أحسن لاعب في المباراة وقاد الأهلي، وكان مزاجه رايق، مشيرا إلى أن الهاني سليمان حارس سموحة كان يريد إضاعة الوقت في المباراة فتلقي هدفين في دقيقتين.

اللي عنده حاجة عليا يطلعها..لوسي ترد على الاتهامات الموجهة لها بمسرحية الحفيد

علقت الفنانة لوسي، على الاتهامات الموجه لها بأنها تضرب زملائها في مسرحية الحفيد، نافية أنها اعتدت على زملائها بالضرب.

وأضافت لوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"كلمت معالي الوزيرة نيفين وطلبت مني توجيه شكوى، وبالفعل تم هذا الأمر منذ ستة أشهر، وهى حاليا في النيابة الإدارية، وكل واحد بياخد حقه بالقانون".

نجلاء بدر: في كل أسبوع حكاية فكرني بفيلم حافية على جسر الذهب

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن الفنان يعمل ويجتهد، وعندما يجدون الدعم من الجهات الفنية، يكون لديهم طاقة إيجابية لنجاح العمل.

وقالت نجلاء بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن مسلسل “في كل أسبوع حكاية “فكرها بقصة فيلم ”حافية على جسر الذهب”، من علاقة الفنانة بالمخرج، معلقة: “الورق عجبني عشان نقل الواقع أن الممثل إنسان بيجب ويكره وبيتحط في مواقف صعبة”.

وتابعت نجلاء بدر: "قمت بنقل الواقع الذي يعيشيه الفنان، وأكتر شخصية عشتها بشكل طبيعي، وصدق الشخصية هو اللي وصل للجمهور".

نخلي بالنا.. الأرصاد تحذر سائقي السيارات من الشبورة غدا

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجويةـ، تفاصيل طقس الغد، قائلة إن الطقس يشهد استقرارا على مدار الأسبوع على الأقل، وتشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات.

وحذرت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، من ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق خاصة الطرق السريعة والزراعية، وبالتالي من المهم القيادة بهدوء في الصباح الباكر.

مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وكاتب بسبب تعليم المرأة

دخلت الإعلامية بسمة وهبة في سجال مع الكاتب أشرف الخمايسي، والذي كتب منشورا على فيسبوك يصف فيه تعليم الفتيات بأنه نقمة على الريف المصري.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج 90 دقيقة، على فضائية المحور، في بداية المكالمة الهاتفية مع أشرف الخمايسي: "أنت معنا في 2023؟".

ورد عليها الخمايسي، إنه يرى أن الحديث عن المنشور بعيد تماما عن المقوصد منه، وأنه لا يمكن أو استحالة أن أحد يستهتر بالمرأة، متابعا: "الإنسان اللي بيستهتر بالمرأة بيبستهر بأمه وأخته وزوجته وبنته، وفكرة أن أشرف الخمايسي يستهتر بالمرأة أرجو أنها تطلع من دماغ الناس كلها " .