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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الاحتياطي قادر على الصمود.. تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه| ماذا يحدث؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك المصرية قادر على الصمود أمام أي انخفاض فى قيمة الجنيه.

وكالة فيتش وصمود الاحتياطي

وأوضح تقرير صادر عن الوكالة، أن هذه الاحتياطات مدعومة بتدفقات داخلية سليمة للرأسمال، مشيرا إلى أن بنوك القطاع الخاص الكبرى في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي المصري وبنك مصر، بالنظر إلى ارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي.

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ولفت التقرير إلى أن العملة المصرية قد تظل تحت الضغط في عام 2023 نظرًا لتراكم الواردات، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار لعام 2023.

وأشارت فيتش إلى أن هناك ترقبا للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة، مشيرةً إلى أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA).

وتوقعت فيتش، أن تقلص شهادات الادخار بفائدة 25% هوامش الفوائد الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيدًا من تدفقات الودائع إلى الخارج، ومع ذلك، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022 ، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية.

وتتزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية، لكن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير.

وقالت الوكالة إنه حتى مع المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لا ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف.

من جانبه ساهمت القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، الإثنين، في ضبط سوق العملة، والتي شهدت تراجعا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 29.49 جنيه للشراء، و29.59 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي المصري

وانخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه خاصة الدولار الأمريكي ليسجل قرابة 32 جنيها.

وأكد البنك المركزي المصري، أن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيها، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات أمس الإثنين الموافق 16 يناير 2023، قبل أن يعزز الجنيه موقفه الثلاثاء.

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ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة، وتم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 952 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

وتابع البنك المركزي، أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

ومن الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

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