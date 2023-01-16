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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين 16-1-2023

أسعار الدولار فى
أسعار الدولار فى مصر

شهدت أسعار صرف الدولار ،استقرارا بداية تعاملات الأسبوع الجاري .

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الاثنين 16 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي،الاستثمار العربي) نحو 29.61جنيه للشراء و 29.65جنيه للبيع

 

أسعار الدولار اليوم 


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الكويت الوطني نحو  29.60جنيه للشراء و 29.70جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي 
 

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه فى البنك المركزي نحو 29.56 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع .


أسعار الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،HSBC،الإسكندرية ،الأهلي المتحد،المشرق،ميد بنك،كريدى اجريكول،قطر الوطني، فيصل الإسلامي،المصري لتنمية الصادرات) نحو 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك البنك التجاري الدولي CIB نحو  29.51جنيه للشراء و 29.61جنيه للبيع .

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (مصر ،الأهلي،التنمية الصناعية) 29.50جنيه للشراء و 29.55 جنيه للبيع .

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تراجع الدولار ومفاجأة بسعر الذهب| تفاصيل

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ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 29.50جنيه للشراء و 29.60جنيه للبيع.


أفضل سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك أبوظبي الإسلامي والاستثمار العربي أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 29.61جنيه للشراء.


وأصدر  بنكا الأهلي ومصر، الأربعاء الماضي، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022


وفى منتصف الشهر ديسمبر الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (ما يصل إلى 4.25 -4.5 بالمئة) وذلك للمرة الرابعة على التوالي..

وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5 في المئة سنويا من الآن.

الدولار بنك أبوظبي الإسلامي البنك المركزي سعر الدولار جنيه

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