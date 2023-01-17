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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 17-1-2023

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الثلاثاء 17يناير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار فى مصر


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي،الاستثمار العربي) نحو 29.61جنيه للشراء و 29.65جنيه للبيع

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك الكويت الوطني نحو  29.60جنيه للشراء و 29.70جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي 



سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه فى البنك المركزي نحو 29.56 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع .

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أسعار الدولار فى البنوك اليوم


ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،HSBC،الإسكندرية ،الأهلي المتحد،المشرق،ميد بنك،كريدى اجريكول،قطر الوطني، فيصل الإسلامي،المصري لتنمية الصادرات) نحو 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.
 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك البنك التجاري الدولي CIB نحو  29.51جنيه للشراء و 29.61جنيه للبيع .

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر ،الأهلي،التنمية الصناعية) 29.50جنيه للشراء و 29.55 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 29.50جنيه للشراء و 29.60جنيه للبيع.


أفضل سعر شراء الدولار


وتقدم بنوك أبوظبي الإسلامي والاستثمار العربي أعلى سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء مسجلا 29.61جنيه للشراء.


وأصدر  بنكا الأهلي ومصر، الأربعاء الماضي، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.


وفى منتصف الشهر ديسمبر الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (ما يصل إلى 4.25 -4.5 بالمئة) وذلك للمرة الرابعة على التوالي..

وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5 في المئة سنويا من الآن.

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