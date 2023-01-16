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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة عن أسباب انخفاض الدولار.. فيديو

الدولار
الدولار

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، إن هناك طفرة كبيرة في تداولات سوق الانتربنك خلال الأيام الماضية.

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البنك المركزي: تغطية 2 مليار دولار من طلبات المستوردين خلال 3 أيام

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البنك المركزي: رصدنا دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بـ 952 مليون دولار

وأضافت الدماطي،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سعر الدولار يشهد ارتفاعا وانخفاضا في كل دول العالم".

وأشارت نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية: "سعر الدولار انخفض بسبب مدخلات البلد من السياحة والمصريين من الخارج والمستثمرين الأجانب".

وأوضحت: "البنك المركزي غطى كل طلبات المستثمرين وعملاء البنوك من الدولار"، لافتة: "أذون الخزانة أصبحت تحقق عائدا جيدا جدا وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري".

وأشادت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، ببيان البنك المركزي، مؤكدة أن البيان له العديد من الدلالات الإيجابية على تحسن أداء الاقتصاد، مؤكدة: "الأرقام المتحققة تؤكد قدرة القطاع على تغطية طلبات العملة للمستوردين".

واسترسلت الدماطي: "البنك المركزي حدد 4 مشتقات مالية لتغطية تذبذب أسعار الصرف"، مشيرة: " احتياطي البنك المركزي يساهم في زيادة قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها".

خبيرة مصرفية سهر الدماطى الدولار سعر الدولار المستثمرين

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