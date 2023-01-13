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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي : مصر لديها 5 مصادر لتوفير الدولار .. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور محمد اليمني، الخبير في العلاقات الدولية والاقتصادية، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العديد من الدول في مختلف العالم، ومن بينها مصر.

وأضاف اليمني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة عليها كاهل كبير من أجل توفير السلع ووضع الحلول قصيرة المدى وبعيدة المدى للحد من الأزمة الراهنة، كما أن مصر تستورد نحو 85% من السلع بالدولار، كما أن الحل الوحيد للخروج بالأزمة يكمن في توفير السلع.

 كميات القمح

وتابع: أن مصر تستورد من أوكرانيا أكثر من 50% من إجمالي كميات القمح، مما أدى لنشوب أزمة في سعر القمح عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أثر على أسعار القمح والدقيق داخل مصر.

وأردف محمد اليمني، أن الأسعار ترتفع في مصر ما يستلزم وضع رقابة صارمة على الأسواق.

 

وأشار اليمني إلى أن مصر لديها 5 مصادر لتوفير الدولار، لافتا أن الدولة حققت إيرادات من السياحة نحو 11 مليار دولار في العام الماضي.

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