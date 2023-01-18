أسعار الدولار في السوق المصري.. أهم الأسباب لجذب الاستثمار الأجنبي| تفاصيل

قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الإستثمار الخاص و المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن سعر الصرف من أهم الأسباب التى تجذب المستثمر الأجنبي تحديدا، مضيفا أن سعر الصرف في أي دولة، هو المحدد الرئيسي لدخول رؤوس الأموال فى دولة عن الاخرى و هذا ما يميز أيضا أى دولة عن الأخرى.

وأضاف سمير صبري خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة اليوم ، تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنه ليس بالضرورة أن يكون سعر الصرف مرتفع أو ثابت أو منخفض، و لكن من الضرورى، أن يكون هناك رغبة ورؤية واضحة عن الدولة التي يبدأ الاستثمار فيها، و ايضا يكون رؤية واضحة عن اقتصاد هذه الدولة .

أسعار الدولار

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي و الخاص بالحوار الوطنى، إلى أن المستثمر دائما يسعى إلى استثمار أكثر واقعية و شفافية ومرونة، لافتا إلى أن المستثمر دائما يكون على علم ومعرفة تامة بـ أسعار الدولار، مقابل العملة المحلية فى أى دولة و بناءا على ذلك المعيار، يبدأ على الفور بتنفيذ دراسات جدوى للاستثمارات والمشروعات .

الحوار الوطنى

أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الإستثمار الخاص و المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن أهم ما يحتاجه المستثمر المحلى، هى الوفرة المالية و توفير مصروفاته بالجنية، وايضا أرباحه.