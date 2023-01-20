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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البرجر

وصفة إيطالية.. طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز

طريقة عمل البرجر
طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز

تعتبر طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز من الوصفات السهلة والبسيطة، وهي إحدى وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها على العشاء. 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز، وهي أحد الأكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونص، وتكفي هذه المقادير لعمل حوالي 3 برجر ل 3 أشخاص.

 

طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز
 

طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز

 

مقادير طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز:
1 باوند معكرونة
4 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
8 أوقية جبن شيدر مبشور
8 أوقية جبن بارميزان مبشور
8 أوقية جبن أمريكي، مقطع مكعبات
12 أوقية حليب كامل الدسم
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة كبيرة مسحوق خردل
½ ملعقة صغيرة فلفل كايين
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
½ 1 كوب دقيق لجميع الأغراض
4 بيض، مخفوق
½ 1 كوب بقسماط فتات الخبز
زيت نباتي، للقلي
½ 1 باوند لحم مفروم مشكل على هيئة أقراص برجر
ملح، حسب المذاق
فلفل، حسب المذاق
بصل أحمر، مقطع شرائح، للتقديم
طماطم، مقطعة شرائح، للتقديم


طريقة عمل البرجر بخبز الماك آند تشيز:
- نقوم بتحضير المعكرونة وفقاً لتعليمات العبوة، ونقوم بتصفيتها في مصفاة ونعيدها مرة أخرى للقدر.
- يضاف الزبدة، جبن الشيدر، جبن البارميزان، الجبن الأمريكي، الحليب، مسحوق الخردل و فلفل الكايين إلى القدر. - نقوم بضبط النار على درجة متوسطة منخفضة، ونقلب جيداً حتى تذوب جميع أنواع الجبن وتمتزج المكونات جيداً.
- نرفع القدر عن النار، ونسكب الماك آند تشيز في صينية مفروشة بورقة برشمان، ونوزعه في طبقة واحدة باستخدام سباتولا، غطي الماك آند تشيز بغلاف بلاستيكي ثم تدخل الصينية البراد لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- بمجرد أن يبرد، تستخدم قالب على شكل حلقة أو حافظة دائرية بقطر 4 بوصة ( 10 سم) لعمل 6-8 شرائح خبز برجر من الماك آند تشيز.
- نقوم بوضع الدقيق، البيض وفتات الخبز في ثلاثة أطباق منفصلة.
- نغمس خبز الماك آند تشيز في الدقيق، ثم البيض وأخيراً في فتات الخبز، ونتأكد من تغطيته تماماً.
- نقوم بتسخين الزيت النباتي في مقلاة على النار حتى يصل إلى 350 درجة فهرنهايت، (175 درجة مئوية).
- نضع خبز الماك آند تشيز برفق في الزيت، حمريه لمدة 3- 4 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي بني، ونقوم بإزالة  الخبز باستخدام ملعقة مشقوقة ، ونصفيه على صحن مفروش بمناشف ورقية.
- نقوم بتتبيل البرجر بالملح والفلفل، في مقلاة من الحديد الزهر على نار عالية، ونحمر البرجر حتى يصل إلى درجة النضج المطلوبة، ونقلبع في منتصف المدة.
- نضع البرجر بين اثنتين من شرائح خبز الماك آند تشيز، ونغطيه بشرائح البصل والطماطم.

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