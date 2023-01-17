وصفة أمريكية.. طريقة عمل فطيرة الدجاج

تعتبر طريقة عمل فطيرة الدجاج من الوصفات الشهية للغاية بين الفطائر، وهي تصنع بصورة أساسية من الدقيق والماء في صنع الفطيرة، ثم الدجاج المسلوق .
ويمكن تحضير طريقة عمل فطيرة الدجاج في المنزل، وهي من الأكلات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 5 دقيقة، وتكفي لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل فطيرة الدجاج
مقادير طريقة عمل فطيرة الدجاج :
زيت الزيتون للقلي
1 بصل مقطع شرائح
2 فص ثوم مفروم
3 كوب صدر دجاج ، مطبوخ ومقطع شرائح
1 كوب معجون طماطم
ملح حسب الذوق
فلفل أسود حسب الذوق
بقدونس مفروم حسب الذوق
2 كوب حليب
1 كوب زيت
2 ملعقة كبيرة زبدة
5 بيضات
2 بطاطس مطهية، مهروسة
2 كوب دقيق قمح
1 ملعقة كبيرة بايكينج باودر
1 كوب جبن كريمي برازيلي
½ 1 كوب جبن موزاريلا
طريقة عمل فطيرة الدجاج
- في مقلاة، يحمر البصل والثوم، ثم يضاف الدجاج واطهي حتى يصبح ذهبي اللون.
- يضاف معجون الطماطم ثم تبليه بالملح، الفلفل والبقدونس المفروم، ويترك المزيج جانبًا.
- في الخلاط، نخفق الحليب مع الزيت، الزبدة، البيض والبطاطس المهروسة. ننقل الخليط إلى وعاء ثم يضاف دقيق القمح والبايكينج باودر مع رشة من الملح.
- نسكب نصف العجين في صحن فرن مدهون بالزبدة، ثم نوزع خليط الدجاج فوقه بالتساوي باستخدام ملعقة، ثم يضاف الجبن الكريمي وجبن الموزاريلا.
- نغطي الحشو بالعجين المتبقي ثم نخبز فطيرة الدجاج في فرن مسخّن مسبقًا بدرجة حرارة 350 درجة لمدة 30 دقيقة.