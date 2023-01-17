وصفة أمريكية.. طريقة عمل فطيرة الدجاج

تعتبر طريقة عمل فطيرة الدجاج من الوصفات الشهية للغاية بين الفطائر، وهي تصنع بصورة أساسية من الدقيق والماء في صنع الفطيرة، ثم الدجاج المسلوق .





ويمكن تحضير طريقة عمل فطيرة الدجاج في المنزل، وهي من الأكلات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 5 دقيقة، وتكفي لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل فطيرة الدجاج

طريقة عمل فطيرة الدجاج

مقادير طريقة عمل فطيرة الدجاج :

زيت الزيتون للقلي

1 بصل مقطع شرائح

2 فص ثوم مفروم

3 كوب صدر دجاج ، مطبوخ ومقطع شرائح

1 كوب معجون طماطم

ملح حسب الذوق

فلفل أسود حسب الذوق

بقدونس مفروم حسب الذوق

2 كوب حليب

1 كوب زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

5 بيضات

2 بطاطس مطهية، مهروسة

2 كوب دقيق قمح

1 ملعقة كبيرة بايكينج باودر

1 كوب جبن كريمي برازيلي

½ 1 كوب جبن موزاريلا



طريقة عمل فطيرة الدجاج

- في مقلاة، يحمر البصل والثوم، ثم يضاف الدجاج واطهي حتى يصبح ذهبي اللون.

- يضاف معجون الطماطم ثم تبليه بالملح، الفلفل والبقدونس المفروم، ويترك المزيج جانبًا.

- في الخلاط، نخفق الحليب مع الزيت، الزبدة، البيض والبطاطس المهروسة. ننقل الخليط إلى وعاء ثم يضاف دقيق القمح والبايكينج باودر مع رشة من الملح.

- نسكب نصف العجين في صحن فرن مدهون بالزبدة، ثم نوزع خليط الدجاج فوقه بالتساوي باستخدام ملعقة، ثم يضاف الجبن الكريمي وجبن الموزاريلا.

- نغطي الحشو بالعجين المتبقي ثم نخبز فطيرة الدجاج في فرن مسخّن مسبقًا بدرجة حرارة 350 درجة لمدة 30 دقيقة.