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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة أمريكية.. طريقة عمل فطيرة الدجاج

طريقة عمل فطيرة الدجاج
طريقة عمل فطيرة الدجاج

تعتبر طريقة عمل فطيرة الدجاج من الوصفات الشهية للغاية بين الفطائر، وهي تصنع بصورة أساسية من الدقيق والماء في صنع الفطيرة، ثم الدجاج المسلوق .
 

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ويمكن تحضير طريقة عمل فطيرة الدجاج في المنزل، وهي من الأكلات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 5 دقيقة، وتكفي لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

طريقة عمل فطيرة الدجاج

 

طريقة عمل فطيرة الدجاج

 

مقادير طريقة عمل فطيرة الدجاج :
زيت الزيتون للقلي
1 بصل مقطع شرائح
2 فص ثوم مفروم
3 كوب صدر دجاج ، مطبوخ ومقطع شرائح
1 كوب معجون طماطم
ملح حسب الذوق
فلفل أسود حسب الذوق
بقدونس مفروم حسب الذوق
2 كوب حليب
1 كوب زيت
2 ملعقة كبيرة زبدة
5 بيضات
2 بطاطس مطهية، مهروسة
2 كوب دقيق قمح
1 ملعقة كبيرة بايكينج باودر
1 كوب جبن كريمي برازيلي
½ 1 كوب جبن موزاريلا
 

طريقة عمل فطيرة الدجاج
- في مقلاة، يحمر البصل والثوم، ثم يضاف الدجاج واطهي حتى يصبح ذهبي اللون.
- يضاف معجون الطماطم ثم تبليه بالملح، الفلفل والبقدونس المفروم، ويترك المزيج جانبًا.
- في الخلاط، نخفق الحليب مع الزيت، الزبدة، البيض والبطاطس المهروسة. ننقل الخليط إلى وعاء ثم يضاف دقيق القمح والبايكينج باودر مع رشة من الملح.
- نسكب نصف العجين في صحن فرن مدهون بالزبدة، ثم نوزع خليط الدجاج فوقه بالتساوي باستخدام ملعقة، ثم يضاف الجبن الكريمي وجبن الموزاريلا.
- نغطي الحشو بالعجين المتبقي ثم نخبز فطيرة الدجاج في فرن مسخّن مسبقًا بدرجة حرارة 350 درجة لمدة 30 دقيقة.

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