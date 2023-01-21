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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أعز الولد.. كتاب يدعو إلى التأمل بمعرض القاهرة الدولي

صدى البلد

تصدر دار الهالة للنشر والتوزيع كتاب" أعز الولد" للكاتب د هشام عمر ليشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في نسخته الرابعة والخمسين.

يناقش الكتاب من خلال سيرة ذاتيه لكاتبه كيف تتغير الحياة تماما عند وقوع أحد أفراد الأسرة في فخ مرض مزمن  كمرض السكري العضال… خصوصًا عندما يكون المصاب حفيدًا اكمل عامه الأول فقط. 
تتغير المعطيات و بناءًا عليه تتغير الحالة الوجدانية لكل افراد العائلة.

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تتداعي المواقف والذكريات الي ذهن الكاتب.. فيستدعي شريط حياته كله من خلال مواقف حدثت له شخصيا او حدتث مع بعض مرضاه. 
ياخذنا في رحلة وجدانية شيقة ويجوب بنا في عالم البلاد والعباد ويغوص بنا بحار النفوس البشرية بكثير من الصدق والمعاناة.

ينتهي الكتاب في عام ٢٠٣٠ … حيث يفترض الكاتب - وهو طبيب اطفال متخصص- وجود علاج لمرض السكري .. متوقعا نهاية رحلة الالم وبداية موسم السعادة في حياة حفيده. 
قصة يجب ان تقرأ  وتجارب يجب ان تعاش

دار الهالة معرض القاهرة الدولي للكتاب دار الهالة للنشر والتوزيع معرض القاهرة للكتاب طبيب أطفال

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