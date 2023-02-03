أخبار التكنولوجيا|هكذا يتم اختراق حسابات واتساب وسرقتها بسهولة.. أوبو تعلن عن سلسلة Reno 8 T قاتلة هواتف سامسونج

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
يشبه تيك توك .. مؤسسا إنستجرام يطلقان تطبيقا جديدا
بعد أكثر من أربع سنوات من مغادرتهم شركة فيسبوك Facebook، عاد مؤسسا إنستجرام Instagram، بأحدث ابتكاراتهم من خلال تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأنت نايم.. هكذا يتم اختراق حسابك على واتساب وسرقته بسهولة
حذر أحد خبراء الأمن السيبراني من اختراق تطبيق واتساب WhatsApp، عملية بسيطة للغاية، حيث يمكن لأي شخص سرقة حسابك على المنصة حتى أثناء نومك، إليك ما يجب عليك فعله للبقاء آمنا.
طرح النسخة العالمية من سلسلة سامسونج Galaxy S23.. وهذه أسعارها
أعلنت شركة سامسونج Samsung، سلسلة Galaxy S23 في الأول من فبراير الجاري، الآن تطلق الشركة النسخة العالمية من تشكيلتها الجديدة في الأسواق الهندية وتكشف عن أسعارها.
بـ11 ألف جنيه.. أوبو تعلن عن منافسين جديدين لأجهزة سامسونج
أعلنت شركة أوبو Oppo، بهدوء عن إصدارات الفئة المتوسطة Reno 8 T و Reno 8 T 5G، وتتميز إصدارات رينو 8 الجديدة بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.
لو بطارية موبايلك بتفضى بسرعة.. امنع فيسبوك وماسنجر من تدميرها بهذه الخطوات
كشف موظف سابق كان يعمل لدى شركة فيسبوك الأمريكية، أن تطبيقي فيسبوك Facebook و ماسنجر Messenger، يستنزفان بطاريات هواتف أندرويد وآيفون سرا، مما يؤثر سلبا على بطارية الهاتف.
من بينها السعودية.. تويتر تطلق خدمة Blue في ست دول جديدة
في سعيها لتحصيل المزيد من الإيرادات عبر خدمتها، وسعت شركة تويتر Twitter، إطلاق خدمة الاشتراك المميزة Twitter Blue، في 6 بلدان جديدة من أجل زيادة عائداتها.
موبايل هيقلب الموازين.. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S23 Ultra
سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S23 Ultra.. والذي تم تجهيزه بأقوى المواصفات والمميزات مما يجعله من أفضل هواتف أندرويد لعام 2023، وبمناسبة الإعلان عن إصدار جلاكسي الجديد، قدمت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية مجموعة من العروض على هاتف الفلاجشيب الخاص بها، إليك فيما يلي سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية.