أخبار التكنولوجيا|هكذا يتم اختراق حسابات واتساب وسرقتها بسهولة.. أوبو تعلن عن سلسلة Reno 8 T قاتلة هواتف سامسونج

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد أكثر من أربع سنوات من مغادرتهم شركة فيسبوك Facebook، عاد مؤسسا إنستجرام Instagram، بأحدث ابتكاراتهم من خلال تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأنت نايم.. هكذا يتم اختراق حسابك على واتساب وسرقته بسهولة

حذر أحد خبراء الأمن السيبراني من اختراق تطبيق واتساب WhatsApp، عملية بسيطة للغاية، حيث يمكن لأي شخص سرقة حسابك على المنصة حتى أثناء نومك، إليك ما يجب عليك فعله للبقاء آمنا.

أعلنت شركة سامسونج Samsung، سلسلة Galaxy S23 في الأول من فبراير الجاري، الآن تطلق الشركة النسخة العالمية من تشكيلتها الجديدة في الأسواق الهندية وتكشف عن أسعارها.

أعلنت شركة أوبو Oppo، بهدوء عن إصدارات الفئة المتوسطة Reno 8 T و Reno 8 T 5G، وتتميز إصدارات رينو 8 الجديدة بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

لو بطارية موبايلك بتفضى بسرعة.. امنع فيسبوك وماسنجر من تدميرها بهذه الخطوات

كشف موظف سابق كان يعمل لدى شركة فيسبوك الأمريكية، أن تطبيقي فيسبوك Facebook و ماسنجر Messenger، يستنزفان بطاريات هواتف أندرويد وآيفون سرا، مما يؤثر سلبا على بطارية الهاتف.

في سعيها لتحصيل المزيد من الإيرادات عبر خدمتها، وسعت شركة تويتر Twitter، إطلاق خدمة الاشتراك المميزة Twitter Blue، في 6 بلدان جديدة من أجل زيادة عائداتها.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S23 Ultra.. والذي تم تجهيزه بأقوى المواصفات والمميزات مما يجعله من أفضل هواتف أندرويد لعام 2023، وبمناسبة الإعلان عن إصدار جلاكسي الجديد، قدمت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية مجموعة من العروض على هاتف الفلاجشيب الخاص بها، إليك فيما يلي سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية.