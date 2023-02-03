يشبه تيك توك .. مؤسسا إنستجرام يطلقان تطبيقا جديدا

بعد أكثر من أربع سنوات من مغادرتهم شركة فيسبوك Facebook، عاد مؤسسا إنستجرام Instagram، بأحدث ابتكاراتهم من خلال تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "cnn"، أعلن مؤسسو إنستجرام، كيفن سيستروم Kevin Systrom ومايك كريجر Mike Krieger، عن إطلاق تطبيق جديد يسمى Artifact، وهو يعد "موجز أخبار مخصص" مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتنظيم موجز أخبار المستخدم وتخصيصه حسب اهتماماته.

مؤسسا إنستجرام يطلقان تطبيقا جديدا يشبه تيك توك

ويشبه التطبيق الجديد إلى حدا كبيرا، تطبيق "تيك توك" الصيني، من خلال ميزة رئيسية مهمة، فهو يستخدم خوارزمية مشابهة لتلك الموجودة في صفحة For You على TikTok للتوصية بالأخبار المجمعة، فهو ليس برنامج مخصص لعرض مقاطع الفيديو القصيرة، ولكنه موجز إخباري للنصوص فقط.

وتتركز طبيعة عمل تطبيق "أرتي فاكت" Artifact، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: المقالات والحقائق والذكاء الاصطناعى، وفقا لـ كيفن سيستروم.

وأوضح "كيفن" إنه عندما يقرأ المستخدم المزيد من المقالات على تطبيق "أرتي فاكت"، ستصبح خلاصته أكثر تخصيصا بشكل تدريجي ومخصصة لأذواقه، وأشار مؤسس إنستجرام إلى أن Artifact ستتضمن أخبارا من المنشورات التي ستنال اهتمام المستخدمين

وقال "مايك كريجر" في منشور على إنستجرام، إنه وكيفن سيستروم، يعملان مع فريق موهوب لأكثر من عام لإطلاق الخدمة، وذكر أن تطبيق Artifact كان ناتج عمل الفريق لمدة 4 سنوات، منذ إن ترك هو وشريكه العمل لدى شركة فيسبوك الأمريكية في عام 2018.



وعلى الرغم من أن "أرتي فاكت" تطبيق قائم على الدعوة، لكن يمكن للمستخدمين التسجيل حاليا في قائمة الانتظار.

في المستقبل، يخطط المؤسسون المشاركون لجعل التطبيق أكثر اجتماعية من خلال السماح للمستخدمين بمتابعة الأصدقاء ومشاركة المقالات والتعليق على أجزاء من الأخبار.