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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها تغيير مكان New Post.. انستجرام بتعديلات كبيرة بدءا من فبراير المقبل

انستجرام
انستجرام

ينزعج كثير من محبي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث نسخة له، بعد أن قامت الشركة بتعيين زر الـ "منشور الجديد" في الجانب الأيمن من أعلى الشاشة في سبيل وضع  زر التسوق في وسط الشاشة من أسفل في المكان الرئيسي ولكن هذا على وشك أن يتغير مع الإصدار الجديد المتوقع لشهر فبراير القادم، والذي يغير مكان المنشور الجديد ليكون في المنتصف الأسفل مرة أخرى، وزر الـ reels في الجنب.

وفقا لتقرير موقع engadget، قال آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ "انستجرام"  في مقطع فيديو له منشور على المنصة، أن خاصية التسوق ستظل موجودة ولكن بلا زر خاص بها ستكون من خلال الـ reels و الـ stories و الإعلانات، لكن لن تكون هناك علامة تبويب مخصصة لها مثل الوقت الحالي، حيث يقدم قسم التسوق الذي لم يعجب الكثيرين عادةً توصيات لمنتجات مستهدفة لتشجيع شرائها.

آدم موسيري

بدأت منصة  انستجرام  Instagram باختبار التصميم الجديد في سبتمبر الماضي، في مقطع فيديو يعلن عن بدء استخدام النسخة الجديدة، وصف موسيري التحديث بأنه محاولة "لتبسيط" الموقع واستخدامه والتركيز على ربط الناس ببعضهم البعض و بالأشياء التي يحبونها"، خاصة وأنها شبكة اجتماعية في المقام الأول وليست موقع للتسوق.

قد يكون التغيير القادم جزءًا من تغيير كبير في الإستراتيجية العامة للشركة، كما ينوه موقع The Verge  الذي زعم أنه شاهد مذكرة داخلية في سبتمبر تشير إلى أن Instagram سيقطع العديد من ميزات التسوق الخاصة به، وبدلاً من ذلك ، سيركز على التجارة "المرتبطة بشكل مباشر" بأرباح الإعلانات، ايقونة التسوق لم تحظ بأي نجاح ملحوظ ولم يكن عليها أي طلب.

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لا يزال موقع تيك توك TikTok الصيني، مصدر الإلهام الأول للعديد من ميزات وخصائص  Instagram ، وهو الموقع الذي يتميز بأيقونة "منشور جديد" بارزة وعلى الرغم من أن هذا الزر المركزي ووضعه في الصدارة ليس ضمانا للنجاح بالطبع ، لكن هذه المنصة استمرت في الازدهار والنمو بشكل سريع على الرغم من وجود Instagram، حيث أن لديها حوالي 1.64 مليار مستخدم نشط شهريًا وفقا لإحصائيات أكتوبر الماضي المقدمة من  Data.ai.

انستجرام Reels فبراير آدم موسيري تيك توك TikTok

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