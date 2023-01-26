إيلون ماسك يغير اسمه على تويتر إلى Mr. Tweet 

في خطوة مفاجئة، قام رجل الأعمال ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك بتغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على موقع تويتر Twitter .

وقال ماسك عبر تغريدة له “غيرت اسمي على تويتر من Elon Musk إلى Mr. Tweet ، ولكن الآن لن يسمح لى تويتر بتغييره مرة أخرى”.

وسخر الصحفي باتريك ماكجي تعليقا على تغريدة إيلون ماسك قائلا إن محامي مستثمري تسلا الذين رفعوا دعوى ضد إيلون ماسك قد ناداه عن طريق الخطأ باسم Mr. Tweet أثناء استجوابه هذا الأسبوع.

إيلون ماسك يغير إسمه على تويتر

وقال إيلون ماسك يوم الإثنين الماضي في في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو إنه متأكدا بشأن حصوله على دعم تمويلي من صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية في عام 2018 ، كما أكد على أنه قد التقى في 31 يوليو 2018 ، بممثلين عن الصندوق في مصنع تيسلا في فريمونت بكاليفورنيا.

وكان أدلى ماسك بشهادته في المحكمة في قضية رفعها مساهمو شركة تسلا تتعلق بتغريدات له في عام 2018 قال فيها إنه حصل على تمويل من السعودية لتحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة، وفي الوقت نفسه كانت قد أظهرت وثائق قضائية أن التمويل قدر بحوالي بحوالي 60 مليار دولار.

ويواجه إيلون ماسك دعوى قضائية قد رفعها مستثمرون في عام 2018 بعد تصريحات ماسك على موقع تويتر يقول فيها أنه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة عند سعر 420 دولارا للسهم الواحد.