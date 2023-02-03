اعرف أفضل 5 مميزات في سامسونج جالاكسي S23 Ultra

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الرائد Galaxy S23 Ultra خلال مؤتمر Unpacked بمدينة سان فرانسيسكو، معلنة عن ميزات جديدة لأول مرة تضاف إلى عائلة الـ S series.

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا ببعض الميزات الجديدة والمثيرة للاهتمام، مع مجموعة واسعة وكبيرة من الترقيات المذهلة، ليس فقط على مستوى الأداء بل أيضا الشكل مع وجود ألوان جديدة تقدمها لأول مرة.

على الرغم من أن S23 Ultra لا يبدو مختلفًا تمامًا عن الجيل السابق عليه، إلا أنه من الداخل يأتي بأكبر قفزة في التقنيات، خلال السطور التالية سنكتشف بعض أهم ميزات هاتف S23 Ultra .

مميزات Samsung Galaxy S23 Ultra

1. أسرع مرتين من S22 Ultra وأكثر كفاءة 46%

تستخدم سامسونج معيار سعة تخزين من نوع UFS 4.0 وذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X ، وبفضل هذه الترقية أصبحت سلسلة Galaxy S23 الآن أسرع وأكثر استجابة من أي وقت مضى، وبفضل تقنية UFS 4.0 ستجد الموبايل الجديد يوفر ضعف سرعات القراءة والكتابة مقارنة بنوع سعة التخزين UFS 3.1 وهو أيضًا أكثر كفاءة بنسبة 46٪، من الناحية النظرية يمكن لهاتف S23 Ultra الذكي فتح وحفظ الملفات الكبيرة أسرع مرتين من S22 Ultra مع عدم استهلاك البطارية.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X بتردد ميقاتي 8.5 جيجابت في الثانية، بينما سرعة تردد الذاكرة العشوائية السابقة لا تتجاوز 6.4 جيجابت في الثانية كحد أقصى. مجرد وجود المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي لا يجعل الموبايل أسرع هناك عوامل أخرى أهمها جودة النوع وسرعته.

أسرع مرتين من S22 Ultra وأكثر كفاءة 46%

2. كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل

يأتي هاتق Galaxy S23 Ultra كأول فلاج شيب من سامسونج مزود بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر ISOCELL HP2 ، وهو رائع في التصوير الليلي والتقاط أدق التفاصيل في صور نابضة بالحياة و باذخة في الألوان وحتى في الإضاءة المنخفضة ستجد دقة وضوح الصور رائع، كما يمكنك الاختيار من بين ثلاثة مستويات من التصوير: 12 ميجابكسل و 50 ميجابكسل و 200 ميجابكسل.

لمن لا يعرف فإن زيادة عدد البكسلات الموجودة يزيد من الدقة القصوى التي يمكن أن يلتقطها المستشعر، هذا يعني أن صورتك ستحتفظ بمزيد من التفاصيل حتى بعد التكبير.

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل

3. معالج Snapdragon 8 Gen 2 مخصوص

يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra مع شريحة معالج وحدة مركزية Snapdragon 8 من الجيل الثاني بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع زيادة في سرعة معالجة العمليات المختلفة بنسبة 34٪ و 41٪ بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات الجرافيك و 49٪ في أداء وحدة المعالجات العصبية واختصارها NPU.

الجديد مع سامسونج أنها دخلت في شراكة مع شركة كوالكوم المنتجة لرقائق الـ Snapdragon داخل S23 Ultra وهذه الصفق بين الشركتين تشمل تزويد أجهزة العملاق الكوري بشرائح مخصصة لا مثيل لها بين المنافسين.

معالج Snapdragon 8 Gen 2 مخصوص

4 سعة تخزين كبيرة

يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بمساحة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت بدلاً من 128 جيجابايت القياسية، وهي ميزة كبيرة وجدير بالاهتمام ونقطة بيع مهمة خاصة وأن المساحة الداخلية للجهاز من أهم عوامل فائدة الموبايل لعدد كبير جدا من المستخدمين، يمكن إذا بسبب مساحة التخزين الاحتفاظ بقدر كبير من الصور والفيديوهات دون الحاجة إلى الإلغاء والحذف، هي مساحة تجعلك تحتفظ بأفلام كاملة على هاتفك، كما أن هناك نسخة بسعة 1 تيرابايت.

5. زجاج حماية Gorilla Glass Victus 2

هناك طبقة حماية عالية من جوريلا جلاس Victus 2 في اللوحة الخلفية والأمامية أيضا للهاتف الذكي وتزعم شركة كورنينج أن الزجاج يمكنه تحمل السقوط حتى متر واحد على الأسطح الصلبة مثل الخرسانة وما يصل إلى مترين على الأسطح الشبيهة بالأسفلت، هذا باختصار معناه أنك لا تحتاج إلى شاشة حماية إضافية أو غطاء واقي مثل العديد من الموبايلات الأخرى، هاتفك سيكون بأمان حتى لو سقط سهوا.