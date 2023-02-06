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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبنى عسل تعلق على شائعات قناة السويس : كلام لا يدخل العقل

قناة السويس
قناة السويس

أكدت الإعلامية لبنى عسل، أنه انتشرت بعض الشائعات التي تخص قناة السويس الأيام الأخيرة، وأن هناك تعاقد تم مع إحدى الشركات، لإدارة قناة السويس، لمدة 99 سنة، وأن هذا الكلام لا يدخل العقل، وهذه القناة حفرها أجدادنا بعرقهم ودمائهم، وأننا حاربنا عليها، وقد بذل فيها الغالي والنفيس، مضيفة أن كل هذه مجرد أكاذيب وشائعات.

وأوضحت الإعلامية "لبنى عسل" عبر برنامجها "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه الإشاعات تكون بشكل يومي، مع أي عمل، أو أي إنجاز، وأي عملة صعبة تدخل إلى مصر، وأيضا بسبب الأرقام القياسية التي تحدث، مثل أن  في شهر واحد فقط حققت قناة السويس أكثر من 800 مليون دولار، لأول مرة بالتاريخ، ولهذه الأسباب يتم استهداف القناة عن طريق الشائعات، مؤكدة أن هذه الشائعات ستظل مستمرة ويجب زيادة الوعي لدى المصريين، والتصدي لمثل هذه الأكاذيب.

قناة السويس تنفي الشائعات

وأشارت لبنى عسل إلى أن هيئة قناة السويس، أصدرت بيان نفت فيه كل هذا الكلام، وانه غير حقيقي بالمرة وهذه القناة ملك للمصريين، والعمل يسير في القناة بشكل طبيعي، وأي عمل أو تطوير يخص القناة، سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك هو حق للشعب المصري،  ويجب على المواطنين عدم الالتفات لمثل هذه الأكاذيب والشائعات.

قناة السويس لبني عسل مصر هيئة قناة السويس الحياه اليوم

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