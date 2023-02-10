لقمة العيش مرة|شوف بيحصل ايه مع عمال الصرف الصحي بسبب الأمطار بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية منذ أيام نوة الكرم، والتي سميت بهذا الاسم بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المدينة، وتميزت بهطول سيول الأمطار التي استمرت لأيام وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ووسط هذه الأمطار، هناك رجال متواجدون تحت الأمطار لنزح المياه وشفطها والحفاظ على السيولة المرورية وعدم تأثر الشارع السكندري بسيول الأمطار.

رجال الصرف الصحي ينتشرون في الشارع قبل النوة

وفي معايشة ميدانية مع رجال الصرف الصحي شرقي الإسكندرية، قال المهندس هشام داود، ‎مدير عام منطقة منتزه ثان، إن عمل رجال الصرف الصحي يبدأ قبل موعد بدء النوة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، عبر تنظيف الشنايش ومطابق الصرف ونشر البدالات في المناطق الساخنة تحسبًا للأمطار.

وأضاف أن العمل يستمر خلال فترة النوة بالطبع لمنع تراكم أي مياه للأمطار وبعد انتهائها بيوم، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والذي يتابع ميدانيًا مع باقي رجاله في الشارع الوضع أولاً بأول.

آلية محددة للتعامل مع بلاغات تجمعات المياه

وقال وليد صبري، فني في إدارة محطات منطقة المنتزه ثان بشركة الصرف الصحي أن هناك آلية للتعامل مع بلاغات تجمعات المياه، حيث يتم انتشار السيارات والبدلات على الفور لشفط المياه ونزحها والتعامل معها على الفور.

فيما قال رئيس محطة شفط مياه الأمطار بالشيراتون إن هناك بدالتين ثابتتين في المحطة لشفط المياه من الكورنيش لعدم إعاقة حركة المرور، مضيفًا أن العمل عن طريق "شفتات" ثابتة 12 ساعة في عز المطر والظروف المناخية القاسية.

لفتة طيبة..حزب مستقبل وطن يكرم عمال الصرف

وفي لفتة طيبة، أطلقت أمانة شئون الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حسن، أمين شئون الإسكان والمرافق، حملة "شكرًا لجهودكم المخلصة"، لتكريم رجال الصرف الصحي بالإسكندرية، من خلال جولات ميدانية بكافة النقاط الساخنة بالمحافظة، تعظيما للدور الوطني الذي يقومون به، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة، وتحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم، في حضور مسؤلي القطاعات وعلى رأسهم المهندس هشام داود، مدير عام قطاع منطقة المنتزه ثان، وعدد من قيادات الحزب بالمنتزه والرمل.

محمود نافع: نعمل في ظروف مناخية قاسية وأشكر مستقبل وطن

وأعرب اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة من قيادات حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وعلى رأسهم النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب، والمهندس السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق، لما له من أثر إيجابي ينعكس على الروح المعنوية لرجال الصرف الصحي الذي يعملون في أصعب الظروف المناخية القاسية على مدار 24 ساعة.

قيادي بمستقبل وطن: تكريم مستحق للدور الوطني لرجال الصرف

وقال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين شئون الإسكان والمرافق بالإسكندرية إن الزيارة تضمنت كافة نقاط الارتكاز المتواجدة لمجابهة الأمطار، في كوبري المندرة، ونفق ٤٥، والمعمورة السياحي والعصافرة بحري والمندرة بحري وجليم، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لشؤون الإسكان والمرافق العامة خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بالتواجد الفعلي وسط المواطنين لدعم انتشار الحزب في الشارع.

وقدم المهندس السيد حسن، وقيادات حزب مستقبل وطن الهدايا للعاملين التنفيذيين تقديرًا وتكريمًا لجهودهم المخلصة، ورفعًا لروحهم المعنوية لهم في ظل ظروف عملهم في مثل هذه الأجواء المناخية القاسية علي مدار ٢٤ ساعة.