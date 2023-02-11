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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص بحوزته 64 ألف قرص مخدر بالدرب الأحمر

حبس
حبس

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة  64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام قبل ترويجها بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد سددت أجهزة وزارة الداخلية، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي السموم حيث تمكنوا من ضبط شخص بحوزته عدد 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام بالدرب الأحمر في القاهرة.

 تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى و الأمن العام ، ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة ، من ضبط شخص لمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات وتحريات مؤكدة لمباحث القسم بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى  

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإستهداف المخزن و ضبط المتهم وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام "- مبلغ مالى - هاتفى محمول- دراجة نارية " بدون لوحات معدنيـــة".

وإعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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