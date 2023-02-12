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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: تجمعات وسط سيناء الزراعية تستهدف الاستفادة من خبرة مواطنى الدلتا

جهود محافظة شمال
جهود محافظة شمال سيناء في الزراعة

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، إن  مشروع التجمعات التنموية الزراعية في منطقة وسط سيناء ، يهدف الى دمج مواطنى سيناء بمواطنى الدلتا ، ونقل خبرة المزارعين في الدلتا الى سيناء بالعمل على الزراعة طوال العام وتوفير العديد من المحاصيل الزراعية التى تنتجها الأراضى في سيناء بغزارة خاصة مع توفير الأرض المرفقة بالكامل بوصلات المياه .

٣ ملايين مواطن 

وقال اللواء شوشة ،ان التجمعات التنموية   تهدف الى توطين ٣ ملايين فرد في شمال سيناء ، وتعد سيناء من أكبر المحافظات التى تعتمد على الزراعة وخاصة محصول الزيتون .

وأشار إلي أنه خلال الفترة الماضية كانت المياه أهم عائق ومشكلة للزراعة لاعتماد المزارعين على الآبار .. الا أن مشروع بحر البقر الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى يوفر ٥.٦ مليون متر مكعب من المياه يوميا، ما يسمح باستصلاح ٤٠٠ ألف فدان .
وأضاف  أن هذا العام كان من الأعوام المميزة في شمال سيناء لمزارعى الزيتون .. حيث كان الانتاج هو الأضخم وعوض المزارعين خساراتهم الكبيرة في الأعوام الماضية.

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