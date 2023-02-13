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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

10 دول و21 فرقة بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون.. تفاصيل

صدى البلد

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة، الخميس المقبل، 16 فبراير الجاري، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

المهرجان الذي يأتي دعما للسياحة تزامنا مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، هذا الحدث العالمي المتفرد الذي يشير بوضوح إلى الإعجاز المصري الحضاري القديم.

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المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، ويستمر حتى 22 فبراير الحالي. وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة، إن الدورة العاشرة للمهرجان تشهد مشاركة 21 فرقة فنية من مصر و10 دول وتضم عددا كبيرا من فنانيها، وتشهد تنسيقا تاما من قطاعات وزارة الثقافة مع محافظة أسوان ووزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي، للخروج بفعاليات المهرجان بأفضل صورة ممكنة، حيث يعد أحد أهم المهرجانات لوزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن الفعاليات تبدأ بديفيله نهري بالمراكب الشراعية صباح يوم 16 فبراير للفرق المصرية والدولية كافة، حيث تشارك في فعاليات هذه الدورة دول: فلسطين، والسودان، وسريلانكا، واليونان، وبولندا، والمكسيك، ورومانيا، وأندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفاكيا، بجانب مصر التي تشارك ب11 فرقة فنون شعبية محلية هي: أسوان، وتوشكى، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وبورسعيد، ومطروح، والحرية، والإسماعيلية، والعريش، والشرقية، ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم نفسه بمسرح فوزي فوزي بمشاركة جميع الفرق.

 

وأضاف رئيس الهيئة أن العروض تنطلق في اليوم التالي في 14 موقعا بمحافظة أسوان منها 10 مواقع تابعة للهيئة وهي: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، إضافة إلى جمعيات وأندية أسوان، حيث تنشر العروض الفنية المقدمة من الفرق المصرية والدولية البهجة بقرى ومراكز محافظة أسوان وهو ما يعد فرصة عظيمة لدعم السياحة، كما تؤكد الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة الممثلة في فنونها وتؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة، وتختتم فعاليات المهرجان بأبي سمبل تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الشهير.

 

جدير بالذكر أن المهرجان تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

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