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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتقديم تيسيرات لعمل القوافل الطبية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية،التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة وجامعة بني سويف، وجمعية" رسالة" للأعمال الخيرية، تحت رعاية رئاسة  مجلس الوزراء، وإشراف وزارة التنمية المحلية،وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

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وأشار محافظ بني سويف،إلى القافلة سيتم عقدها "باكر الجمعة "بمقر الوحدة الصحية بسدمنت الجبل مركز اهناسيا، وتضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية ، وذلك في تخصصات ( العيون،الجلدية ، القلب والأوعية الدموية ،الأطفال ،المخ والأعصاب، المسالك،الصدر ،العظام ،الباطنة، السكر والغدد الصماء ،الجراحة العامة ،الأنف والاذن ، أمراض النساء،  الأسنان ، الأطراف الصناعية ). 

 

ومن جانبه أوضح د. محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه القافلة تضمنت إجراء الكشف و تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفي الجامعي؛ لإجراء العمليات اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحي، لافتا إلى أن القافلة ستوفر كافة  الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان

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