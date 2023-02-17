عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة رضوي الشربيني.. وعلي ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

 

بزيادة وزن هائلة .. أحلام فى بروفات حفلها بالرياض

أجرت الفنانة أحلام مساء أمس الخميس بروفات مكثفة مع فرقتها الخاصة بقيادة المايسترو وليد الفايد، استعداد لحفل اليوم الجمعة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض. وظهرت أحلام فى الفيديو بشكل غريب بعض الشىء حيث كانت ترتدي كمامة على وجهها بالإضافة إلى أنها ظهرت على المسرح بوزن زائد كما هو موضح فى الصورة.

 

بسمة داوود تنفى انضمامها لمسلسل مصطفى شعبان الجديد

أعربت الفنانة بسمة داوود عن دهشتها من الأخبار التى تم تداولها مؤخرا عن انضمامها لفريق عمل مسلسل بابا المجال للفنان مصطفى شعبان. وقالت بسمة فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تفاجئت بهذه الشائعة، مؤكدة على أنها لن تنضم لفريق عمل مسلسل بابا المجال.

 

ببدلة فرح .. على ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

انتهى الفنان على ربيع من تصوير مسلسله الجديد نصى التاني ، استعداد لعرضه على منصة شاهد قبل موسم رمضان القادم. المسلسل مكون من 10 حلقات وتدور قصته فى إطار إجتماعي كوميدي حول موظف بنك يحاول البحث عن نصفه التانى والاستقرار فى حياته العاطفية، بحيث يقابل فتاة كل حلقتين ويعجب بها لتصبح فتاة أحلامه إلى أن يحدث أزمة ويتركها.

 

رفضته 3 مرات.. رنا رئيس تتحدث عن دورها فى أزمة منتصف العمر

أكدت الفنانة رنا رئيس رفضها للدور الذى تلعبه فى مسلسل أزمة منتصف العمر ثلاث مرات بسبب خوفها من تجسيد شخصية مريم. وأضافت رنا خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على فى حلقة برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم أف إم، أنها عندما قرأت سيناريو المسلسل وتحديدا شخصية مريم التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل بسبب جرأة الموضوع الذى يناقشة العمل.

 

حقيقة خطوبة رضوى الشربيني على الفيس بوك.. صور

تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حالة الدعابة التى تقوم بها مع رواد صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بإعلان خطوبتها.

 

ملوش علاج .. إصابة بروس ويليز بالخرف الصدغي وعائلته تطلب الدعاء

تطورت الحالة الصحية للفنانة العالمي بروس ويليز خلال الساعات القليلة الماضية، وأصيب بمرض الصدغ الجبهي الخرفي. وأعلنت بعض التقارير الأجنبية عن إصابة النجم بهذا المرض بناءا على بيان أصدرته عائلة الفنان العالمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

اخبار الفن احلام بسمة داوود علي ربيع رنا رئيس رضوي الشربيني خطوبة رضوي الشربيني بروس ويليز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

بزيادة وزن هائلة .. أحلام فى بروفات حفلها بالرياض

بسمة داوود تنفى انضمامها لمسلسل مصطفى شعبان الجديد

ببدلة فرح .. على ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

رفضته 3 مرات.. رنا رئيس تتحدث عن دورها فى أزمة منتصف العمر

ملوش علاج .. إصابة بروس ويليز بالخرف الصدغي وعائلته تطلب الدعاء

20 فبراير .. محمد عبده ينضم لنجوم مهرجان الدرعية ويستعد لإحياء ليلة استثنائية

خالد الصاوي وجومانا مراد الأبرز.. نجوم يدخلون موسم رمضان بأكثر من عمل

لوك صعيدي.. جنات تطرح بوستر أغنيتها الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات العالمية

اليورو والإسترلينى يتراجعان أمام الجنيه فى بنكي مصر والأهلي

حدث ليلا| حريقان وضبط 25 قضية مخدرات بـ3 محافظات.. حقيقة خطوبة رضوى الشربيني.. تقرير الحالة الصحية لبايدن ومرض نادر يصيب بروس ويليز

هي الأغلى في العالم.. كريستيانو رونالدو يمتلك ساعات ماسية مبهرة

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة رضوي الشربيني.. وعلي ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج.... زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

طريقة عمل عجينة القطايف قبل رمضان

ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

اوعى تشتريها .. زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ