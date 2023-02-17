أخبار الفن.. حقيقة خطوبة رضوي الشربيني.. وعلي ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أجرت الفنانة أحلام مساء أمس الخميس بروفات مكثفة مع فرقتها الخاصة بقيادة المايسترو وليد الفايد، استعداد لحفل اليوم الجمعة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض. وظهرت أحلام فى الفيديو بشكل غريب بعض الشىء حيث كانت ترتدي كمامة على وجهها بالإضافة إلى أنها ظهرت على المسرح بوزن زائد كما هو موضح فى الصورة.

أعربت الفنانة بسمة داوود عن دهشتها من الأخبار التى تم تداولها مؤخرا عن انضمامها لفريق عمل مسلسل بابا المجال للفنان مصطفى شعبان. وقالت بسمة فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تفاجئت بهذه الشائعة، مؤكدة على أنها لن تنضم لفريق عمل مسلسل بابا المجال.

انتهى الفنان على ربيع من تصوير مسلسله الجديد نصى التاني ، استعداد لعرضه على منصة شاهد قبل موسم رمضان القادم. المسلسل مكون من 10 حلقات وتدور قصته فى إطار إجتماعي كوميدي حول موظف بنك يحاول البحث عن نصفه التانى والاستقرار فى حياته العاطفية، بحيث يقابل فتاة كل حلقتين ويعجب بها لتصبح فتاة أحلامه إلى أن يحدث أزمة ويتركها.

أكدت الفنانة رنا رئيس رفضها للدور الذى تلعبه فى مسلسل أزمة منتصف العمر ثلاث مرات بسبب خوفها من تجسيد شخصية مريم. وأضافت رنا خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على فى حلقة برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم أف إم، أنها عندما قرأت سيناريو المسلسل وتحديدا شخصية مريم التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل بسبب جرأة الموضوع الذى يناقشة العمل.

تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حالة الدعابة التى تقوم بها مع رواد صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بإعلان خطوبتها.

تطورت الحالة الصحية للفنانة العالمي بروس ويليز خلال الساعات القليلة الماضية، وأصيب بمرض الصدغ الجبهي الخرفي. وأعلنت بعض التقارير الأجنبية عن إصابة النجم بهذا المرض بناءا على بيان أصدرته عائلة الفنان العالمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.