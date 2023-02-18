أخبار التكنولوجيا | جوجل تحرم ملايين المستخدمين من نسخة متصفح Chrome الجديدة.. مايكروسوفت تطلق تحذيرا عاجلا لمستخدمي ويندوز 10 و11 بسبب 76 ثغرة أمنية

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

يحتوي تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، على العديد من الأسرار والمعلومات الحساسة الخاصة بك، لذا فمن الصواب أن يظل التطبيق آمنا للغاية.

كشفت العلامة التجارية الفرعية "بوكو" POCO التابعة للشركة الأم "شاومي" الصينية عن تاريخ إطلاق هاتفها الجديد بوكو C55 رسميا في الهند.

تم تأجيل إصدار لعبة الفيديو شارلوك هولمز Sherlock Holmes The Awakened ، المقدمة من استوديوهات Frogwares الأوكرانية ومقرها الرئيسي في كييف، بسبب استمرار الحرب في البلاد وانقطاع الكهرباء المستمر.

أكدت شركة "جوجل" Google أنها ستحظر ملايين أجهزة الكمبيوتر الشخصية من تنزيل أحدث إصدار من المتصفح الخاص بها "جوجل كروم" Chrome لأنه لا يتطابق مع مواصفات النسخة الجديدة، وهو ما يعني أن ملايين المستخدمين في حاجة إلى شراء جهاز جديد للبقاء بأمان عند تصفح الإنترنت.

أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft للتو تحديثًا جديدا لأنظمة تشغيل ويندوز 10 و 11، ونصحت جميع المستخدمين بتنزيل التحديث فورا منعا لأي خلل يصيب أجهزتهم الشخصية.

تنوي العلامة التجارية الفرعية "ريدمي" Redmi التابعة للشركة الأم "شاومي" طرح هاتف ذكي يكون خلفا لموبايل Redmi A1 وسيكون باسم Redmi A2 كما ظهر على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية ومن المفترض أن يدخل خطوط الإنتاج التجاري قريبا.