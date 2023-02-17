جوجل تحرم ملايين المستخدمين من نسخة متصفح Chrome الجديدة

أكدت شركة "جوجل" Google أنها ستحظر ملايين أجهزة الكمبيوتر الشخصية من تنزيل أحدث إصدار من المتصفح الخاص بها "جوجل كروم" Chrome لأنه لا يتطابق مع مواصفات النسخة الجديدة، وهو ما يعني أن ملايين المستخدمين في حاجة إلى شراء جهاز جديد للبقاء بأمان عند تصفح الإنترنت.

جوجل كروم

ووفقا لتقرير موقع express هناك تحدي جديد سيواجه ملايين المستخدمين لنسخ ويندوز Windows القديمة حيث أعلنت إدارة جوجل Google للتو أن أحدث إصدار من Chrome الذي يحمل الاسم الكودي 110، لن يكون متاحًا للأجهزة القديمة العاملة بنظم تشغيل ويندوز Windows 7 أو Windows 8 ، وهو ما يعني أن هذه الأجهزة الشخصية ستكون الآن أكثر عرضة للهجمات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة بعد أن فقدت ترقيات وحماية متصفح كروم.

جوجل كروم

ويتم تحديث متصفح جوجل كروم Chrome بانتظام، ومع كل ترقية جديدة تضيف الشركة ميزات وإصلاحات على بنية النظام، وإصدار تصحيحات حيوية والتي غالبًا ما تكون موجهة لتصحيح ما يسمى بعيوب "يوم الصفر"، وهي غالبا ما تكون مشكلات خطيرة وثغرات برمجية يمكن أن يستغلها محتالين الويب،والمتسللين.

قرار جوجل Google الأحدث بعدم إعطاء النسخ الحديثة من برنامج Chrome مع نظم تشغيل ويندوز القديمة، قد يجبر المستخدمين إلى شراء جهاز جديد بنظام تشغيل ويندوز حديث للبقاء بأمان وقت تصفح الإنترنت.

وأوضح الشركة الأمريكية، "جوجل"، إلى أنها ستعطي نسخ جوجل كروم التي تحمل الرمز الكودي 109 إلى مستخدمي Windows 7 و 8 و8.1، وأيضا خوادم ويندوز 2012 و 2012 R2، بينما نسخة جوجل كروم الجديدة Chrome 110 ستكون هي النسخة الأولى التي تدعم نظم تشغيل ويندوز 10 و 11 فقط، أي أنها تبدأ من نظام تشغيل ويندوز 10 وليس أي برنامج قبله.