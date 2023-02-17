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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو تليفونك جالاكسي.. سامسونج تطلق تحديث Android 14 لهذه الهواتف

هواتف سامسونج Galaxy
هواتف سامسونج Galaxy S22

تستعد شركة جوجل Google، حاليا لإطلاق تحديث Android 14 الجديد في وقت لاحق من هذا العام، لذلك شرعت شركة سامسونج Samsung، في الكشف عن جميع الأجهزة التي يمكن أن تكون متوافقة مع نظام التشغيل الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، تعتزم شركة جوجل إدخال مجموعة كبيرة من التحسينات على ملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم، من خلال نظامها البيئي المرتقب Android 14.

 

أبرز الميزات الجديدة في نظام Android 14 من جوجل

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وأصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، خلال الأيام الماضية، أول معاينة للمطورين لنظام التشغيل الجديد Android 14، ومن المفترض أن يتم الكشف الكامل عن نظام التشغيل في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن المجموعة الكاملة من الميزات الجديدة بعد، فقد أكدت جوجل أن Android 14 سيساعد في تحسين كفاءة التطبيقات، وسيتيح للمستخدمين خيار توسيع نطاق النص بنسبة تصل إلى 200 في المائة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70 في المائة عن Andorid 13.

وفي تغيير آخر، سيمنع Android 14 التطبيقات القديمة التي يتم تثبيتها على الأجهزة والتي من شأنها أن تساعد في تقليل انتشار البرامج الضارة المخيفة.

ومن أجهزة سامسونج التي ستكون قادرة على تثبيت ميزات Android 14 الجديدة، في وقت لاحق من هذا العام، قائمة الهواتف التالية:


- أجهزة GALAXY S:

Galaxy S23 Ultra  و Galaxy S23+ و Galaxy S23 

Galaxy S22 Ultra و Galaxy S22+ و Galaxy S22

Galaxy S21 FE و Galaxy S21 Ultra و Galaxy S21+ و Galaxy S21

- أجهزة GALAXY Z:

Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 


- أجهزة GALAXY A:

Galaxy A73 و Galaxy A72  وGalaxy A53 و Galaxy A52 وA52 5G و A52s


Galaxy A33 و Galaxy A23  و Galaxy A14 و Galaxy A13 و Galaxy A04s


- أجهزة GALAXY M:

Galaxy M53 5G و Galaxy M33 5G و Galaxy M23

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